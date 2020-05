La rabbia di Al Bano Carrisi: “Non potrei vivere di sola pensione, prendo solo 1470 euro”

Al Bano si lamenta della sua pensione bassa

Nell’ultimo periodo Al Bano è un fiume in piena. Oltre alle interviste in televisione, il Maestro ne sta rilasciando molte a magazine. In una fatta in settimana, il Maestro di Cellino San Marco ha detto che non potrebbe vivere di sola pensione se l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 lo costringesse a dire addio ai concerti in Italia e soprattutto in giro per il mondo.

“Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370”, ha ribadito il Carrisi che di certo solleverà una serie di polemiche.

La rabbia del Maestro Carrisi

Ma lo sfogo di Al Bano non è terminato qui. Il compagno di Loredana Lecciso non riesce a capire come sia possibile ad avere una pensione così bassa visto che nella sua vita ha sempre versato i contributi. Li ha iniziati a pagare da quando era contadino nella sua amata Puglia e poi metalmeccanico a Milano. Il cantautore di Cellino San Marco che lo scorso 20 maggio ha compiuto 77 anni, si sfoga è sfogato in questo modo con l’Agi. Il professionista salentino al momento non ha incassi nemmeno da parte del suo podere.

Infatti le varie misure anticovid-19 non gli permettono di parere le varie attività al suo interno. Inoltre sono stati annullati i vari concerti che si dovevano svolgere in Russia, Romania, Austria, Germania, Spagna, Cina, Australia. La sua rinuncia più grande è non potersi esibire davanti al suo pubblico: “E’ quello che più mi manca, anche se, in compenso, il lockdown mi ha fatto riscoprire la campagna”.

La gag di Al Bano sui dinosauri

La settimana scorsa, ospite a Domenica In di Mara Venier, Al Bano ha fatto una dichiarazione che ha sollevato un polverone mediatico. In pratica ha detto che l’uomo ha distrutto i dinosauri, quindi gli verrà più facile sconfiggere il Coronavirus.

Intervistato dall’Agi, il cantautore di Cellino Sano Marco ha voluto chiarire, dicendo: “Volevo sottolineare la grande forza d’animo dell’umanità ma se è servita a regalare un sorriso a qualcuno in questo periodo così tragico sono comunque contento”. Oltre a finire su I Nuovi Mostri di Striscia la Notizia, il Carrisi è protagonista di un videogioco online.