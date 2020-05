Un uomo di mezzo tra Pago e Serena Enardu: svelata la ragione della rottura

Un uomo tra Pago e Serena Enardu?

Dopo settimane di ipotesi sulla possibile ragione dell’ennesima rottura tra Pago e Serena Enardu, nelle ultime ore sembra che l’arcano sia stato svelato. Sembra che tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 ci sarebbe un uomo.

Ovviamente non è arrivata un’ammissione da parte dei diretti interessati, ma interrogando Alessandro Graziani che di recente si è ritirato da Uomini e Donne, si è scoperta la verità. Ricordiamo che l’ex corteggiatore ai tempi di Temptation Island aveva fatto bacillare la ragazza sarda.

Pago e Serena Enardu: due pareri differenti su Alessandro Graziani

Dopo aver annunciato la loro separazione, Pago aveva detto che era accaduto un brutto episodio. Inoltre il cantante sardo non aveva più fiducia nei confronti della donna di cui era innamorato. A quel punto i fan della coppia hanno iniziato a sospettare che tra i due ci poteva essere un uomo nel mezzo. E’ così?

L’ex gieffino sembra essere stato catapultato ad un anno prima quando Alessandro Graziani si era intromesso nel suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne. E se per Pago quest’ultimo è un vero e proprio tallone d’Achille, per la donna è solo un buon ragazzo che lei ricorda con affetto e rispetto e che ha speso sempre delle parole al miele nei suoi confronti.

Alessandro Graziani parla di Pago e Serena Enardu

Stavolta, però, dopo la nuova rottura avvenuta qualche settimana fa, Alessandro Graziani ha detto il suo punto di vista rilasciando una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine. In quell’occasione il giovane ha parlato della sua esperienza al dating show di Maria De Filippi e di Giovanna Abate. Subito dopo ha menzionando Pago e Serena Enardu ha detto di non essere stato lui il motivo del loro allontanamento.

In pratica l’ex corteggiatore non sa bene perché si siano lasciati, lui non ha mai più voluto cercarla da gennaio. “Non sento più questa faccenda come mia, al punto tale che preferisco evitare qualunque contatto che generi fraintendimenti. Mi dispiace che Pago abbia sofferto per quello che ha subito, ma non credo di far più parte dei loro problemi”, ha affermato l’ex corteggiatore che di recente si è conteso la Abate don Sammy e l’Alchimista (Davide Basolo).