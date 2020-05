Improvviso panico per Sossio Aruta: Ursula Bennardo ‘abbandona’ l’ex cavaliere di U&D

Sossio Aruta e i grattacapi con Antonio Zequila e gli haters

Dopo la rabbia delle diffusione di notizie false sul suo conto, nelle ultime ore Sossio Aruta è entrato nel panico. Per quale ragione? L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha esternato la sua paura su Instagram condividendo un post molto particolare. Ma cosa gli è accaduto? Non è un periodo semplice per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 che non troppo tempo fa ha confessato di avere dei problemi economici, anche se per fortuna non gli manca nulla a lui e alla sua famiglia.

Al momento vende frutta nei supermercati anche se il suo grande sogno è quello di fare l’allenatore di calcio. Poi a peggiorare il tutto ci si è messa anche l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Dopo aver annunciato denunce, il compagno di Ursula Bennardo ha avuto una questione a distanza con Antonio Zequila. Tra i due ex gieffini non corre buon sangue e ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione. Ma adiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Imprevisto per l’ex gieffino: il post su IG

Nonostante questi grattacapi, Sossia Aruta cerca di godersi la sua famiglia che si è ricostruito grazie alla sua partecipazione al dating show Uomini e Donne. Infatti al suo fianco ci sono la sua compagna Ursula Bennardo e la loro figlioletta Bianca.

Ma di recente è accaduto qualcosa di impensabile all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, una cosa che ha voluto condividere con i suoi seguaci di Instagram. Postando una clip sul noto social network, l’ex calciatore ha analizzato quello che gli era appena successo.

Ursula Bennardo lascia Sossio Aruta da solo con la piccola Bianca

Il momento in questione era stato ripreso dallo smartphone e i protagonisti sono stati Sossio Aruta e la figlioletta Bianca. “La mamma dov’è?”, ha scritto sul suo post un ex cavaliere del Trono over visibilmente preoccupato. Tutto questo è nato per l’assenza improvvisa e ingiustificata della compagna Ursula Bennardo.

L’uomo aveva stampata la felicità sul volto perché finalmente aveva modo di tenere per sé per qualche minuto la sua bambina. “Averti tra le mie braccia mi rende speciale, unico. Semplicemente papà. Fortunato è cosa più bella non c’è“, ha detto lo sportivo campano che vorrebbe insegnare calcio o allenare una squadra.