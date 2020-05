Uomini e Donne, Lidia Vella esce allo scoperto: ‘Sono stata con Sammy Hassan ed è finita per…

Lidia Vella ha confermato le voci che la volevano in un flirt con Sammy Hassan, corteggiatore di Giovanna Abate. Ma ecco che cosa ha raccontato l’ex gieffina

Uomini e Donne: Lidia Vella conferma il flirt con Sammy Hassan

Nei giorni scorsi si è diffuso un gossip particolare su Sammy Hassan, ovvero che avesse avuto un flirt con Lidia Vella, ex gieffina ed ex fidanzata di Alessandro Calabrese, appena prima di andare a Uomini e Donne a corteggiare Giovanna Abate. Deianira Marzano aveva raccontato tutto quello che era venuta a sapere su di loro.

Pare che ci sia stata una cena tra Sammy e Lidia e che il giorno dopo lui l’abbia richiamata. Tra loro c’è stata una frequentazione e dei rapporti intimi, ovviamente. Poi lui improvvisamente ha interrotto la relazione dicendo di avere problemi con la sua ex. Deianira ha anche aggiunto che lui non voleva che uscisse questa cosa.

Non solo, ma pare che amici di Sammy abbiano confermato che lui ha trascorso la quarantena con la sua ex, la madre di suo figlio, e che il rapporto tra di loro non è così chiaro. Quindi, come fa ad essere interessato a Giovanna se ha ancora qualcosa in sospeso con l’ex? Ma ecco a sorpresa la versione di Lidia Vella.

Lidia Vella conferma: ‘Sì, sono stata con Sammy’

Lidia Vella attraverso alcune Instagram Stories dal suo profilo ha confermato tutto. L’ex gieffina ha detto di aver incontrato Sammy lo scorso ottobre e dal momento che era single si è buttata nella frequentazione di una persona che le piaceva. Tuttavia, è durata molto poco perché poi è venuta a sapere che lui aveva qualcosa in sospeso con l’ex, la mamma di suo figlio.

Da Sammy Lidia ha saputo che l’ex le aveva rivolto offese e che non era per nulla contenta di questa storia. A quel punto tra loro è finita e Lidia ha avuto molto da rimproverare a Sammy: perché iniziare una storia se era ancora impegnato con l’ex?

Ma non solo. Lidia ha poi aggiunto una sua considerazione personale. Nessuna sapeva che lei e Sammy si frequentavano, lo sapevano soltanto loro due e l’ex moglie di Sammy. Quindi, come ha fatto ad uscire questa storia? Chi ha parlato? Forse l’ex moglie per metterlo in cattiva luce con Giovanna Abate?