“E’ iniziato il nuovo amore…”: Pamela Prati vuota il sacco, la rivelazione inaspettata

Pamela Prati di nuovo innamorata

Dopo la vicenda Mark Caltagirone che ha praticamente ha occupato gran parte della passata stagione televisiva, Pamela Prati si è rifugiata nella scrittura. La soubrette sarda ha raccontato le sue disavventure amorose col misterioso e inesistente fidanzato in un libro che è uscito da poche settimane.

Nonostante la batosta, l’ex prima donna del Bagaglino ha dimostrato di essere una persona forte e capace di rialzarsi anche se contro ha avuto delle avversità. L’autobiografia in questione si chiama ‘Come una carezza’, in cui l’ex concorrente del Grande Fratello p stata in grado di aprire il suo cuore e raccontare le cose senza alcun filtro.

In una recente intervista rilasciata a Super Guida Tv, la Prati ha detto: “In questo libro mi sono aperta come mai avevo fatto prima. Ho deciso di scavare nella mia vita. Ancora oggi devo fare i conti con un passato doloroso”. La donna ha confessato di aver ritrovato l’amore, un sentimento che non aveva mai provato prima. A confermalo è stata lei stessa: “E’ iniziato l’amore più grande in assoluto che è quello che posso dare a me stessa“.

Le belle parole per la sua esperienza al GF Vip 2

Intervistata da Super Guida Tv, Pamela Prati ha parlato della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2. La professionista sarda ha detto che per lei è stata un’esperienza positiva e se glielo proponessero di nuovo, lei direbbe di si. In quel momento non l’ha vissuta come avrebbe potuto viversela in questo periodo.

Poi l’ex prima donna del Bagaglino ha continuato così: “Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello ho preso atto del fatto che a comprendermi sono stati in particolare gli adolescenti“. La soubrette ha affermato anche che purtroppo viviamo in un mondo brutto in cui le persone non hanno capito che un giorno verremo giudicati per l’amore. Parlo della vicenda Mark Caltagirone, Pamela ha ribadito: “Di quello che mi è successo preferisco parlarne nelle sedi opportune e non nei salotti“.

Il grande sogno di Pamela Prati

Dopo il caso Mark Caltagirone, Pamela Prati è finita al centro delle polemiche insieme a Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo. Dopo aver ammesso di aver commesso un grosso errore, la donna ha menzionato i suoi amici veri quali Massimo Giletti, Mara Venier, Valeria Marini che le sono stati accanto in quel periodo difficile.

Intervistata da Super Guida Tv, l’artista sarda ha confidato che le piacerebbe tornare sul piccolo schermo con una trasmissione tutta sua: “L’affetto del pubblico è sempre stato terapeutico. Sarebbe bello sentire nuovamente quelle carezze che il pubblico mi regalava“.