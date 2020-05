Sammy Hassan replica duramente alle rivelazioni di Deianira Marzano e Lidia Vella: ‘Costretto a procedere per vie legali’

Dopo le rivelazioni di Deianira Marzano e Lidia Vella, Sammy Hassan ha fatto un video sui social in cui ha replicato duramente

Lidia Vella parla del flirt con Sammy Hassan

Deianira Marzano qualche giorno fa aveva parlato di Sammy Hassan, corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne. La nota blogger aveva detto di essere venuta a conoscenza di un passato molto particolare del vocalist. Infatti, ad ottobre ha avuto un flirt con Lidia Vella, ex gieffina. Si sono visti un po’ di volte dopo una cena ma poi lui ha interrotto bruscamente. Il motivo? Rapporto complicato con l’ex moglie.

In tutto questo è intervenuta la stessa Lidia, la quale ha confermato tutto. Dopo una cena lei e Sammy hanno iniziato a frequentarsi. Ma dopo alcuni incontri lui le ha detto che aveva dei problemi con l’ex, la madre di suo figlio, e per questo non poteva continuare la loro frequentazione. L’ex sembrava essere molto infastidita dal loro rapporto, ha insultato Lidia ma lei ha rimproverato anche lui per averla presa in giro.

Non solo, ma Lidia ha trovato molto strano che questa storia sia uscita. Infatti, ne erano a conoscenza solo loro due ovviamente e l’ex moglie di lui. Quindi, chi ha parlato? Come mai questa cosa è uscita adesso e non mesi fa? Insomma, Lidia e Deianira hanno insinuato che Sammy stia facendo tutto per visibilità quando invece ha ancora rapporti con la sua ex.

La replica di Sammy Hassan

Sammy sta corteggiando Giovanna Abate dallo scorso gennaio. Il programma è stato bruscamente interrotto a marzo, così come la loro conoscenza, ma adesso Sammy è una probabile scelta di Giovanna. Infatti, anche se continuano a litigare puntata dopo puntata, la tronista ha deciso di portare alla fine lui e l’Alchimista, ovvero Davide Basolo.

Alla luce delle dichiarazioni di Lidia Vella e Deianira Marzano, però, Sammy ha fatto un video su Instagram in cui ha replicato duramente seppur in modo tranquillo. Il corteggiatore ha detto di essere molto amareggiato, soprattutto perché tutto questo accade in una settimana molto importante per lui.

Trova che sia di basso livello parlare adesso di cose che sono avvenute tempo fa con l’unico scopo di avere visibilità. Se continueranno a insinuare cose “che non stanno in piedi” creando un problema a lui, ma soprattutto alla serenità di suo figlio, Sammy si vedrà costretto a procedere per vie legali. Voi che cosa ne pensate? Come reagirà Giovanna a tutto questo?