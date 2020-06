“Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è crisi, spunta un amico”: la rivelazione a UnoMattina in Famiglia

Crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Da una settimana in televisione, sui giornali e sui siti non si parla altro della possibile nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ovviamente non poteva non farlo nemmeno Gianni Ippoliti nella sua ironica rubrica a UnoMattina in Famiglia. Stando alle indiscrezioni, il ballerino e la soubrette starebbero attraversando un periodo di burrasca.

Dopo i rumors, qualche giorno fa l’argentina ha rotto il silenzio ammettendo che è accaduto qualcosa. Stando ad una ricostruzione fatta dalle riviste di gossip, sembra che tra i due ci sia stata una forte discussione nel palazzo milanese in cui abitano. A quel punto Ippolito, con il suo solito umorismo ha svelato che la ragione della lite tra la coppia sia stata la poca intonazione della modella nel cantare un brano.

“Il problema riguarda i vicini di casa, c’è stata una sfuriata sentita da più di un inquilino. In cosa consisteva la sfuriata? In questi giorni Belen è tornata a cantare ma lo ha fatto in modo un po’ stonato ed è scoppiata la crisi“, ha asserito il giornalista.

Gianni Ippoliti dice la sua sulla coppia

Dopo le voci su una presunta crisi con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha avuto un inaspettato sfogo sul suo account Instagram. La modella argentina ha ammesso ai follower che sta attraversando un periodo molto difficile. Attraverso una clip, la conduttrice di Tu si qua vales ha detto che sta soffrendo ed è accaduto qualcosa che non si aspettava minimamente. Ma di cosa si tratta?

Sul web gira voce che il ballerino napoletano l’abbia tradita, altri invece parlano di litigi. A UnoMattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha voluto dire la sua sulla vicenda di gossip, ironizzando così: “Tra Stefano e Belen è crisi. Spunta un amico. Non si sa se l’amico è di Stefano o di Belen“.

Tiberio Timperi ironizza sulla presunta crisi tra Belen e Stefano

Intervenuto nella sua storica rubrica a UnoMattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha parlato della vicenda del momento: possibile crisi tra Stefano e Belen. Anche il conduttore del programma Rai, Tiberio Timperi ha voluto ironizzare così: “Ma mica è Pasqua, cosa c’entra la sorpresa?!“.

Ma non è finita qui, infatti, prima di cambiare argomento Ippoliti ha asserito che la Rodriguez ha conquistato De Martino, quando lui era fidanzato con la cantante Emma Marrone, cantando come quest’ultima.