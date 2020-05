Pamela Barretta sbotta contro una fan di Enzo: “Un fisico come il tuo manco in gravidanza…” (FOTO)

Continua la guerra social tra Enzo Capo e Pamela Barretta, tuttavia, stavolta la dama ha perso le staffe contro una fan del suo ex. La ragazza in questione sembrerebbe aver accusato la Barretta di essere troppo vecchia per il napoletano.

Dinanzi questa provocazione, la donna non i ha più visto ed ha risposto in modo davvero esilarante e pungente. Il suo commento ha fatto il giro del web ed ha dato luogo ad una nuova polemica. Vediamo tutti i dettagli.

La frecciatina di Pamela contro la fan di Enzo

In queste ore, una fan di Enzo Capo ha dato a Pamela Barretta della vecchia. Nello specifico, la ventenne in questione ha detto che per lui ci vogliono solo ragazze giovani. La dama di Uomini e Donne, allora, ha pubblicato una IG Stories in cui ha sfoggiato il suo splendido fisico e poi ha annesso delle frecciatine davvero pungenti. Pamela ha detto che lei, nonostante la sua età, ha un fisico splendido. Inoltre, ha accusato la sua interlocutrice virtuale di non essere alla sua altezza esteticamente, dato che lei non ha mai avuto un fisico così brutto neppure nel periodo di gravidanza.

Questa frase ha, naturalmente, generato molto scalpore, sta di fatto che è stata riproposta nei commenti lasciati al di sotto di uno degli ultimi post della protagonista. Un utente, infatti, si è complimentata con lei per il modo esemplare con cui ha messo a tacere la ragazzina. Approfittando della questione, poi, la dama ha ribadito altri concetti sempre contro il suo ex. (Continua dopo la foto)

La Barretta accusa Capo di averla usata

Pamela Barretta ha accusato la fan di Enzo di essere davvero ridicola e di essersi meritata una risposta del genere. In seguito, ha aggiunto che non si spiega il motivo per il quale Capo si sia messo con lei se l’ha sempre reputata una donna attempata. A questo punto, le è sorto spontaneo un dubbio. Molto probabilmente, il cavaliere ha voluto sfruttare la situazione per la lucina rossa e per rimanere un po’ di tempo al centro dell’attenzione.

Mentre Pamela continua a punzecchiarsi con alcuni utenti dei social, Enzo si sta divertendo ad andare in giro con i suoi amici alludendo al fatto che possa essere in giro con qualche spasimante misteriosa. Inoltre, il protagonista ha anche pubblicato un post nel quale ha esortato le persone a non esprimere giudizi affrettati senza sapere la verità.