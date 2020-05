‘Non posso uscire…’: Romina Carrisi bloccata in casa, brutta ‘avventura’ per la figlia di Al Bano (FOTO)

Sono passati circa nove giorni da quando Romina Carrisi è tornata in Italia. La figlia di Al Bano come tante altre persone partite nel mese di Febbraio è rimasta bloccata all’estero per via del Covid-19. A pochi giorni dal suo compleanno, Romina Carrisi ha ricordato come ha festeggiato lo scorso anno.

Insieme a sua sorella Jasmine, si è recata nella splendida isola di Capri. Attraverso video, foto e stories, la ragazza ha rivissuto quei giorni bellissimi e visto il periodo sopratutto malinconici. Quest’anno, infatti, sarà un compleanno molto diverso e a farlo sapere è stata lei stessa con un post sui social.

Romina Carrisi malinconica sui social

Il primo giugno Romina Carrisi compierà 33 anni. Rispetto allo scorso anno dove ha festeggiato all‘nema e Core di Capri insieme alla sorella Jasmine e altre amiche, sarà costretta a restare a casa. Tornata dal lungo e inaspettato viaggio alle Canarie, dove è rimasta bloccata per via dell’emergenza sanitaria ora non può muoversi da casa per altri 15 giorni.

Il motivo e per evitare un possibile contagio. Infatti, stando a quanto dichiarato dal Ministro della salute, chiunque rientra nel nostro paese dovrà ‘auto denunciarsi’ e mettersi in quarantena. E come ha dimostrato la figlia di Al Bano, anche lei, almeno per ora è rimasta lontana da tutti.

La figlia di Al Bano costretta a restare in casa

Romina Carrisi ha postato vari scatti e video della sua vacanza a Capri lo scorso anno. La figlia di Al Bano si è divertita tantissimo e lo ha dichiarato lei stesse nelle stories. Una sua amica l’ha invitata a tornare a Napoli e magari a trascorrere qualche giorno insieme, in vista del suo compleanno.

Romina Carrisi purtroppo ha risposto che non può, almeno fino al 3 giugno 2020 per via della quarantena. Dopo sarò libera di uscire e divertirmi, ma per ora resto a casa: ha dichiarato. (Continua dopo il post)

Romina Jr scatenata in un Tweerk

Romina Carrisi ha davvero un bel ricordo della sua vacanza a Capri. Ormai meta di tanti personaggi dello spettacolo, anche la figlia di Al Bano lo scorso anno ha voluto concedersi qualche giorno di relax sull’isola.

Oltre al mare e al tanto sole, come ogni ragazza della sua età non è mancato nemmeno il divertimento. Romina Carrisi proprio nel locale più in voga di Capri si è scatenata in una danza molto sensuale…