Una Vita, anticipazioni 1 giugno 2020: Genoveva in pericolo

Lunedì 1 giugno 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Una Vita. Genoveva sarà in pericolo dopo l’arrivo di Ariza, un uomo misterioso che già si è messo sulle sue tracce. La Salmeron si confiderà con Ursula, dicendole di essere molto preoccupata per quello che potrebbe accadere. Nel quartierino infatti, nessuno sa che nel passato ha lavorato come prostituta e che è riuscita a fuggire dal suo protettore Cristobal correndo un grosso rischio.

Stando alle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani, Bellita continuerà con il suo intento di far fidanzare Cinta, anche se la ragazza non è dello stesso avviso. Ad appoggiare Bellita ci sarà come sempre suo marito. Questa volta avranno trovato il pretendente giusto? Di seguito, le trame dettagliate.

Una Vita, spoiler lunedì 1 giugno 2020

Nell’episodio della soap opera capolavoro di Aurora Guerra in onda lunedì 1 giugno 2020 su Canale 5, Genoveva uscirà dal carcere. La dark lady era finita dietro le sbarre dopo la denuncia di Rosina e Susana, scandalizzate dal ballo sexy della Salmeron sul balcone e dal fatto che, ubriaca, ha fatto cadere una bottiglia ferendo lievemente al braccio Rosina. Genoveva si troverà presto nei guai.

Nelle prossime puntate di Una Vita, scopriremo che Genoveva cela molti segreti nel suo passato da prostituta. La donna sarà in ansia per il possibile ritorno del suo protettore Cristobal e confiderà le sue paure alla Dicenta. Ariza, un suo sicario, inizierà a tenere d’occhio la Salmeron, seguendola in ogni suo movimento.

Carmen mette in guardia Genoveva

Ariza chiederà informazioni ai vicini riguardo Genoveva. La Salmeron e Samuel non godono di una grande stima, dunque cominceranno a girare i primi pettegolezzi. L’unica persona che si metterà una mano sul cuore sarà Carmen. La domestica, insospettita dall’insistenza di Ariza, preferirà avvisare Genoveva. Le anticipazioni di Una Vita svelano che la notizia farà tremare di paura l’ambigua moglie dell’Alday.

Infine, nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 il 1 giugno 2020, vedremo Ariza scoprire dove abita Genoveva. Nei prossimi episodi, il sicario metterà alle strette sia lei che Samuel: se non seguiranno le sue indicazioni, farà in modo che Cristobal arrivi ad Acacias e riprenda con se Genoveva. I due capiranno di non avere alternative, anche se proveranno a convincere il senatore a collaborare con Ariza. Il piano purtroppo fallirà e la coppia sarà costretta a prendere una decisione estrema. Stando agli spoiler spagnoli, Samuel e la moglie proveranno a scappare dal quartierino, ma con esito nefasto.