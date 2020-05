Davide Basolo fa allusioni alla scelta di Giovanna: “Stiamo accettando di subirla” (FOTO)

In questi giorni dovrebbe avvenire la scelta di Giovanna Abate, la quale dovrà decidere con chi uscire dallo studio tra Sammy Hassan e Davide Basolo. Quest’ultimo, divenuto noto al pubblico con l’acronimo di Alchimista, ha lanciato qualche frecciatina sui social.

Il giovane ha parlato delle scelte che si prendono nella vita e molti fan hanno notato una certa allusione al percorso di Giovanna. Stando alle anticipazioni su Uomini e Donne trapelate in questi giorni, il ragazzo non sembra essere molto in linea con il comportamento dell’Abate, pertanto, non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualcosa sui social.

La frecciatina di Davide Basolo

Davide Basolo ha pubblicato una IG Stories nella quale ha fatto allusioni alla scelta di Giovanna. Nel caso specifico, il protagonista ha espresso il pensiero secondo cui se un soggetto non prende le decisioni nella vita, poi è costretto a subirle inesorabilmente. Pertanto, bisogna sempre prendere una posizione, onde evitare di pagare le conseguenze di qualcosa che non si è deciso. Secondo molti il riferimento non può che essere andato al percorso dell’Abate.

Il giovane, infatti, nelle prossime puntate che andranno in onda del talk show, avrà un diverbio con la tronista per la prima volta. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni sembra proprio che non abbia gradito il comportamento della ragazza verso Sammy. Anche lui sta cominciando a credere che la protagonista sia molto presa dal romano, pertanto, non comprende il senso del portare così avanti una decisione. (Continua dopo la foto)

La scelta di Giovanna sarà Sammy

La scelta di Giovanna è, ormai, alle porte e sono molti a credere che essa ricada su Sammy rispetto a Davide Basolo. Nonostante quest’ultimo sia riuscito a catturare l’attenzione della fanciulla, il suo arrivo potrebbe essere stato alquanto tardivo. L’Abate aveva giù costruito qualcosa di molto forte con Hassan, pertanto, ci sono molte probabilità che, alla fine, vada in quella direzione.

Anche Gianni Sperti, che solitamente ha sempre appoggiato la tronista, ha ribadito nelle precedenti registrazioni di essere certo del nome che farà la giovane. Le sue reazioni e i suoi comportamenti sono spesso palesi e questo sta cominciando ad intuirlo anche l’Alchimista. Il suo ultimo post, quindi, potrebbe tranquillamente essere un modo per esortare la fanciulla a prendere una decisione e ad assumersi tutte le responsabilità del caso.