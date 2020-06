Tempesta d’amore, spoiler 1-5 giugno 2020: Natascha smaschera Michael

Le puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dall’1 al 5 giugno 2020 promettono tanti colpi di scena. In primis, Tim si renderà conto di amare Franzi. La caparbietà della ragazza dunque, ha vinto. Tuttavia, alcuni ostacoli impediranno ai due di vivere la loro relazione in maniera tranquilla. L’arrivo di Nadja sarà un fulmine a ciel sereno, visto che si scoprirà che la ragazza è la promessa sposa di Tim.

Nelle puntate settimanali della soap opera Tempesta d’amore, al centro dell’attenzione ci sarà la complicata situazione di Michael, dipendente dai farmaci. Natasha proverà a farlo smettere, ma non sarà affatto semplice.

Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 giugno 2020

Negli episodi della soap opera tedesca in onda su Rete 4, Tim non saprà come dire a Franzi di essere il responsabile della rovina della sua famiglia, ora che ha capito di amarla. Il giovane chiederà consiglio al fidato Paul. Nel frattempo, come svelano gli spoiler di Tempesta d’amore, Robert metterà al corrente Natasha del fatto di aver visto Michael tremare. La donna cercherà di capire cosa stia succedendo.

Stando alle anticipazioni di Tempesta d’amore, Franzi dirà a Tim di aver sbagliato e proverà a farsi perdonare offrendogli una cena romantica. Il ragazzo si sentirà sempre più in imbarazzo ma proverà a prendere tempo. Anche Linda farà chiarezza sui suoi sentimenti e giungerà alla conclusione di essersi presa una cotta per lo chef Andrè, consapevole che non sarà l’unica pretendente.

Michael furioso con Natasha

Michael verrà a sapere che Natasha ha frugato nelle sue cose e diventerà una furia, cercando di nasconderle il fatto che sia dipendente dai farmaci. Intanto, Linda cercherà ogni pretesto per passare del tempo con Andrè. Nelle puntate settimanali di Tempesta d’amore, Cristoph verrà colpito dall’arrivo di Nadja, arrivata sul posto per incontrare Tim. Franzi scoprirà che la ragazza ha accettato la proposta di matrimonio di Tim, rimanendone sconvolta.

Infine, nelle puntate di Tempesta d’amore che andranno in onda dall’1 al 5 giugno 2020 su Rete 4, Natasha metterà con le spalle al muro Michael, ancora deciso a non confidarsi con lei. Christoph sarà colpito positivamente dalla nuova arrivata e penserà che sia la moglie perfetta per Tim che, invece, non ne vorrà sapere.

Jessica proporrà a Paul di trasferirsi, offrendogli un lavoro e un appartamento. La donna ha secondi fini, come vedremo nei prossimi episodi. L’attrazione di Linda nei confronti di Andrè non passerà inosservata a Werner, che ci metterà lo zampino; come finirà tra i due?