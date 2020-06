New Amsterdam 2, anticipazioni 4 giugno 2020: Helen in difficoltà

L’attesa è finita. Giovedì 4 giugno 2020 su Canale 5 torna New Amsterdam con la seconda stagione. Due nuovi episodi terranno compagnia ai telespettatori, ansiosi di vedere come sarà la vita di Max dopo gli ultimi avvenimenti.

Max sarà felice per il riavvicinamento con sua figlia, anche se si renderà conto di quanto sia difficile condurre una vita da padre single. Momenti di sconforto lo assaliranno, nonostante il tumore sia scomparso. Le anticipazioni della prima puntata della seconda stagione di New Amsterdam rivelano inoltre che l’ospedale sarà in lockdown dopo che alcuni detenuti scappati dalla prigione lo assedieranno. Max ed Helen, coraggiosi come sempre, prenderanno una decisione che andrà contro l’amministrazione.

New Amsterdam puntata del 4 giugno

Nel primo episodio del medical drama in onda su Canale 5 il 4 giugno, alcuni pazienti della prigione di Rikers riusciranno a scappare e l’ospedale verrà preso d’assalto. La situazione sarà abbastanza tesa. Stando alle anticipazioni di New Amsterdam, Max ed Helen non si perderanno d’animo e vorranno salvare alcuni detenuti in cattive condizioni di salute, sebbene sappiano del pericolo che corrono.

Intanto, Lauren dovrà farsi forza ed aiutare un paziente. La dottoressa non ha ancora superato il dolore per la fine della sua relazione con Zach e sembra non essere al massimo. Non andrà bene nemmeno ad Iggy, che avrà problemi seri con Martin. I due finiranno per litigare dopo che l’uomo scoprirà una verità nascosta dal consorte. Nella puntata di New Amsterdam del 4 giugno inoltre, Floyd dovrà decidere il da farsi con Evie.

Nascosto dietro al mio sorriso

Il secondo episodio di New Amsterdam, ”Nascosto dietro al mio sorriso”, vedrà protagonisti Max e la figlia. I due si troveranno molto vicini quando Luna verrà portata dal pediatra per una visita di controllo. Per Max sarà un punto di svolta, anche se sarà difficile dimenticare il passato e guardare con fiducia alla sua nuova vita. La vicinanza con la figlia farà capire a Max quanto sia difficile essere un padre single.

Infine, le anticipazioni di New Amsterdam raccontano che Helen sarà parecchio delusa dalla sua situazione lavorativa. Ora che non è più a capo del dipartimento di oncologia è difficile trovare la motivazione per andare avanti. La dottoressa verrà comunque supportata dai colleghi, che non perderanno la stima e la fiducia che si è guadagnata in tutti questi mesi di duro lavoro. L’amministrazione cambierà idea e le ridarà il posto che le spetta? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.