Uomo beve un litro di limonata in pochi secondi per entrare nel Guinness World Record [Video]

Le persone cercano sempre di essere bizzarre e di passare alla storia per aver fatto qualcosa di nuovo ed eclatante. È il motivo per cui esiste il libro del Guinness dei primati.

La gente se ne inventa di ogni genere e specie per superare dei Record, ed è proprio quella che ha fatto quest’uomo che ha voluto bere un litro di limonata in pochi secondi. Originario degli USA, l’uomo è entrato nella storia dei Record.

Bere un litro di limonata in pochi secondi: non è per niente un gioco da ragazzi

A chi pensa che bere un litro di limonata in pochi secondi sia un gioco da ragazzi si sbaglia di grosso. E a dimostrare la difficoltà è stato quest’uomo dell’Idaho che ha fatto di una bevanda tanto aspra il suo dolce biglietto per la vittoria. Il protagonista di questa vicenda ha succhiato un litro di succo di limone attraverso una cannuccia in meno di 17 secondi. Ha così scritto un nuovo Guinness World Record.

David Rush non è una persona qualunque. Il suo nome compare spesso nel libro dei record. Questo perché si è cimentato e ha battuto oltre 100 record di Guinness per promuovere l’educazione STEM. Ma adesso la sua impresa di bere un litro di limonata in pochi secondi gli è valsa la notorietà. Ha buttato giù un bicchiere contenente un litro intero di succo di limone, amaro e aspro, quindi puro al 100% in 16,53 secondi.

Un record battuto per fare fuori un’altra persona

Il tempo che Rush ha superato faceva riferimento al precedente record scritto di 17,12 secondi, stabilito da Andre Ortolf. Diciamo che David si impegna sempre a portare avanti delle imprese già provate da altre persone. La competitività e l’adrenalina gli permettono di dare il massimo, consentendogli di superare i limiti altrui.

A chi gli domanda come si sia sentito dopo aver bevuto tutto d’un fiato il succo di limone, Rush ha detto di non aver provato dopo aver finito il succo. Tuttavia confessa che il leggero fastidio allo stomaco di acidità è durato fino al giorno successivo. Rush comunque fa sapere che prima o poi sceglierà di nuovo dal libro dei primati un’impresa fattibile dal suo punto di vista e si cimenterà. Per adesso si accontenta di aver raggiunto la notorietà bevendo un litro di limonata in pochi secondi.