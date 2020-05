Uomini e Donne, Nicola Vivarelli è fidanzato. Ecco l’accordo segreto.

Nicola è fidanzato

Il 9 giugno Uomini e Donne volgerà al termine e tutti si stanno chiedendo cosa succederà tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Quest’ultima è al centro delle polemiche per la situazione estremamente paradossale. Si sta innamorando, in quanto crede che possa esserci un futuro.

Tina Cipollari non perde mai occasione di screditarla. Spesso esagera con le offese e i toni, dunque Maria De Filippi la invita a moderarsi. Per quanto riguarda Nicola, nelle ultime ore è stato accusato da Biagio Danelli. L’influencer, stufo della falsità del ragazzo, ha dichiarato che è felicemente impegnato con un’altra.

‘Lui è appoggiato sia dalla madre che dalla ragazza’

Nicola è fidanzato con una ragazza che, secondo l’opinionista di Barbara D’Urso, avrebbe con lui un accordo segreto. Come se non bastasse anche la madre sarebbe a conoscenza delle reali intenzioni del figlio, ma preferisce tacere per questioni di visibilità. In effetti alcune ex fidanzate di Nicola hanno sempre sostenuto che il suo unico interesse è diventare famoso.

Anni fa si presentò ai provini del programma per corteggiare la tronista del momento, però non fu chiamato. Non ha mai accettato ciò, dunque ha deciso di proporsi per Gemma pur di stare davanti alle telecamere. Se così fosse UeD perderebbe ancora una volta di credibilità e la dama torinese soffrirà. Molti non avranno pietà per lei, dal momento che è stata l’unica a crederci. E’ paradossale aver sperato in una storia d’amore con uno che potrebbe essere il nipote.

Nelle ultime puntate andate in onda Gemma ha iniziato a esternare le sue paure e insicurezze. Non solo si è scagliata contro Valentina Autiero, ma si è lamentata anche delle sparizioni improvvise del giovane. Si è giustificato dicendo di avere una vita, ragion per cui a volte si allontana dal cellulare. Per i telespettatori è un modo per allontanarla.

Ennesima delusione per Gemma?

Il pubblico sa bene che Gemma a un certo punto della conoscenza non nasconde più le sue paranoie. Ha rivisto il ballo di Valentina e Nicola, nel quale lui dice che le avrebbe dato una possibilità in altre circostanze. Poi lo contatta due volte al giorno, però non ha una risposta. Venerdì 29 maggio è sembrato più freddo e distaccato. Tutti i presenti nello studio se ne sono resi conto.