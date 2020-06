Ambra Angiolini lo confessa apertamente: “Lui è stato il primo…”

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati una delle coppie più belle ed affiatate del mondo dello spettacolo. Belli, felici ed innamorati, hanno incarnato il mito dell’amore perfetto. I due sono stati insieme per più di 10 anni, e dal loro legame è nata una famiglia: hanno infatti avuto due splendidi ragazzi.

Un amore che sembrava essere destinato a durare per sempre, ed invece c’è stato il triste epilogo inaspettato. Si sono lasciati dopo tantissimi anni insieme e il loro addio ha rappresentato un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Ambra Angiolini e la confessione a Silvia Toffanin

L’ex ragazza di Non è La Rai si è sempre raccontata molto ed ha sempre avuto un filo diretto con il suo pubblico. La bellissima, in un intervista di un pò di tempo fa rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto tv di Verissimo, ha confessato lati inediti della sua vita privata ed alcune curiosità.

Ha raccontato, ad esempio, del rapporto con i suoi genitori, e nello specifico con il suo papà, il quale è sempre stato, a detta dell’interessata, molto geloso di lei e di sua sorella. L’attrice ha infatti detto di aver “subito” la gelosia del padre e che Francesco Renga è stato il primo ragazzo che ha poi presentato ufficialmente alla sua famiglia.

Una nuova vita accanto a Massimiliano Allegri

La separazione con Renga è stata dura e sofferta e Ambra, senza mai nasconderlo, ha raccontato anche di un periodo particolarmente buio vissuto proprio a causa della fine della sua lunga storia d’amore. E’ stata, infatti, per molto tempo single, fin quando, però, non ha incontrato un uomo che le ha letteralmente cambiato la vita.

Stiamo parlando dell’allenatore Massimiliano Allegri. Ambra con lui ha ritrovato il sorriso, come ha più volte raccontato, ed è ritornata a credere di nuovo nell’amore: “Se una donna di 42 anni che ha passato quello che ho passato io decide di farsi tornare gli occhi a cuore vuol dire che ne vale la pena”, ha rivelato sognante in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Per adesso la coppia, che ha trascorso la quarantena separata, Ambra a Brescia (dove vive anche Renga) e Allegri da sua mamma, i due, pur amandosi molto, hanno deciso, smentendo dunque i gossip di qualche mese fa, di non compiere ancora il grande passo. Il matrimonio, per ora, può attendere.