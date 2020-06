Wanda Nara a lavoro senza reggiseno: la foto da bollino rosso

Wanda Nara è diventato uno dei personaggi della televisione italiana. Grazie alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, fortemente voluta dal padrone di casa, il giornalista Alfonso Signorini, l’argentina ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare al grande pubblico, che di lei ha certamente amato la schiettezza e solarità e il suo essere così naturalmente senza peli sulla lingua e reticenze di alcun tipo.

La giunonica bionda del reality, collega di Pupo, ha convinto i telespettatori, anche quelli più scettici, i quali hanno votato per un parere favorevole rispetto al suo ruolo di “nuova” opinionista.

Wanda Nara, dal Grande Fratello Vip a regina di Instagram

Anche se è lontana dai riflettori da un bel pò, causa emergenza coronavirus non ha potuto presenziare alle ultime puntate della trasmissione, la 36enne è comunque sempre al centro dell’attenzione. Su instagram, infatti, continua ad essere molto seguita. La signora Icardi ha l’abitudine di postare, quasi giornalmente, delle foto che immortalano suoi momenti di quotidianità, insieme a suo marito ed i suoi bimbi, ma anche immagini che mettono in risalto la sua fisicità e bellezza.

Recentemente ha infatti postato uno scatto (commentato anche dalla attenta sorella Zaira) che ha letteralmente fatto impazzire i follower. Wanda appare con le sue forme sinuose e procaci, accanto ad un computer, intenta a dedicarsi a questioni di lavoro. (Continua dopo la foto)

Wanda Nara di nuovo a Milano, attico di 400 metri

Intanto Wanda Nara ha postato recentemente un video su Instagram in cui filma la sua nuova casa a Milano, un super attico non lontano dallo Stadio San Siro. L’immobile è stato acquistato lo scorso anno per un importo pari a 5 milioni di euro. Chissà, ora che si è trasferita di nuovo nel capoluogo lombardo, se per lei ci saranno nuove opportunità lavorative in televisione.

Al momento non è nemmeno dato sapere se, Alfonso Signorini, che sarà di nuovo al timone del Grande Fratello Vip ad ottobre, riconfermerà la sua squadra di opinionisti. Al momento i rumors parlano di altri nomi, personaggi completamente differenti, come quello della super influencer Giulia De Lellis, ma tutto resta ancora un grande gossip. La rivedremo di nuovo accanto a Signorini, nella sua veste migliore? Il pubblico, spera si si.