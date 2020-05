Uomini e Donne, il post di Pamela Barretta: ‘Fai ridere, saluti dalla vecchia’

Il post di Pamela

Dopo la vicenda sentimentale di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, adesso i riflettori sono puntati su quella di Pamela Barretta ed Enzo Capo. Anche se il cavaliere ha dichiarato di non voler tornare sui suoi passi, si reca spesso nello studio di Uomini e Donne. In questo modo ha la possibilità di rivedere la donna, ma non fanno altro che litigare.

L’ultimo incontro è stato disastroso, dal momento che Pamela gli ha teso una trappola. In pratica ha chiesto a una conoscente di corteggiarlo, dunque hanno organizzato un incontro. L’affascinante napoletano si è difeso dicendo di considerarsi single, ragion per cui non ha intenzione di nascondersi. Nelle ultime ore è apparso sui social con una ventenne, così Pamela si è lasciata andare in uno sfogo.

‘Neanche in gravidanza avevo il suo fisico’

Il post di Pamela è stato fortemente criticato sui social. In pratica ha creato un collage con una sua foto e una di Enzo con una giovane in atteggiamenti ambigui. Ha dimostrato per l’ennesima volta che lui vuole approcciare solo con ragazzine, non essendo in grado di confrontarsi con donne mature. Inoltre ha azzardato nel fare un commento sul fisico, sostenendo di non avere paragoni con coloro che potrebbero essere le figlie.

Sembra che la dama non riesca a voltare pagina, incurante delle critiche che riceve. Non può screditare sempre Enzo, dal momento che ora può fare ciò che vuole. La settimana scorsa è stato visto in un famoso bar di Napoli in dolce compagnia.

Come ha sempre dichiarato, conduce la sua vita alla luce del sole perché ha chiuso la relazione definitivamente. A breve il programma di Maria De Filippi volgerà al termine, eppure i telespettatori credono che ci sarà qualche colpo di scena. Del resto nessuno avrebbe mai scommesso su Ida e Riccardo.

‘Fidatevi del vostro sesto senso’

Pamela non si è mai fidata totalmente di Enzo, neanche quando hanno parlato di mettere al mondo un bambino. Purtroppo non mai è stata fortunata in amore, perciò si lascia influenzare da dubbi e paranoie. Davanti all’atteggiamento dell’ex fidanzato, crede che non l’abbia mai amata. Molti non sono d’accordo, in quanto sostengono che è colpa sua se la storia è giunta al capolinea. Il post di Pamela, per esempio, non è altro che una delle cause della fine.