Mara Venier fiocco rosa nella sua vita: gioia infinita

Mara Venier in questi giorni è stata protagonista assoluta delle cronache per un incidente casalingo che l’ha vista costretta a condurre la sua Domenica In con un piede gessato. La signora della domenica ha infatti subito una frattura a seguito di una rovinosa caduta, che non le ha impedito però, nonostante la difficoltà, di essere in studio con i suoi ospiti per gli amati e fedelissimi telespettatori.

Mara Venier e la felicità per la nuova nascita

Tra tutti questi “pasticci”, però, la conduttrice sta vivendo un periodo di gioia: qualche settimana fa è infatti nata la figlia della sua collega ed amica Eleonora Daniele.

La veneziana ha subito manifestato la sua gioia per il fiocco rosa, non solo perchè è venuta al mondo una nuova bimba, ma anche perchè sarà proprio lei, come dichiarato dalla neo mamma nel corso di una recente intervista, a farle da madrina. Un compito speciale, a cui Mara è molto legata. (Continua dopo la foto)

Mara Venier regina indiscussa di Domenica In

Intanto la Venier sembra non avere rivali: l’intrattenimento della domenica è solo e soltanto suo. Anche andando in onda durante l’emergenza coronavirus, con le evidenti difficoltà del caso e le restrizioni che hanno sconvolto il palinsesto, si è confermata essere la vera regina della tv. La veneziana piace, e tanto e continua a portare a casa successi e consensi.

L’amore per Nicola Carraro

Vincente nel lavoro ma anche nella vita privata. Mara è perdutamente innamorata di Nicola Carraro. I due stanno insieme da una vita e sono sempre più complici ed uniti. L’imprenditore, talvolta, è solito prendere sua moglie alla sprovvista e pubblicare sui suoi profili social dei video che la immortalano in versione casalinga e inconsueta. (Continua dopo la foto)

Filmati che dopo qualche minuto dalla pubblicazione diventano virali e che restituiscono un’immagine di zia Mara che tanto piace ai suoi follower, che quasi con devozione la seguono ormai giornalmente.

Di recente ha fatto il giro del web un filmato in cui la conduttrice appare in tutta la sua semplicità dedita al bucato: una versione decisamente lontana dai trucchi e dalle paillettes della tv, ma la Venier è amata e venerata dal suo pubblico anche, anzi, soprattutto per questo. La sua genuinità e il suo essere priva di filtri, nonostante il successo, l’ha premiata e ricompensata.