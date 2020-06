Barbara D’Urso incinta accanto al suo grande amore: “La felicità è tutta lì” [FOTO]

Barbara D’Urso è sempre stata al centro dell’attenzione per la sua vita privata, ma la conduttrice, da quanto ha chiuso anni il suo matrimonio con il ballerino Michele Carfora, terminato in maniera piuttosto brusca, ha preferito adottare la linea del silenzio rispetto alle sue questioni sentimentali. C’è un uomo, però, di cui ha sempre parlato e verso il quale ha ammesso di nutrire ancora del bene, che a suo dire rimarrà immutato: il padre dei suoi figli.

Barbara D’Urso e la dedica d’amore per il padre dei suoi figli

L’uomo che rimarrà per sempre nella vita della conduttrice è il produttore cinematografico, con il quale ha avuto due splendidi ragazzi, Mauro Berardi. Un amore mai dimenticato. I due sono stati insieme dal 1982 al 1993 e si sono amati pazzamente.

Purtroppo, però, il loro sentimento non ha resistito al tempo e l’addio è avvenuto improvvisamente lasciando tutti senza parole. Le cause della rottura non sono mai state rese note ai più. Nonostante l’addio, Carmelita non ha mai abbandonato il sentimento di bene e di stima e in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ha dichiarato: “Lui è stato l’uomo che ho amato di più nella mia vita”.

La 62enne è sempre stata solita pubblicare sul suo profilo Instagram delle foto che la immortalano proprio in compagnia del suo ex. Anche ultimamente ha postato un’immagine che la immortala proprio in sua compagnia, una foto dal passato che ha fatto boom di like.

Nell’immagine la presentatrice appare felice e sorridente proprio accanto a Belardi, ma non solo: è in dolce attesa. Ad accompagnare il post amarcord, una dolce didascalia: “Settembre 1988, la felicità è tutta lì”. (Continua dopo la foto)

Il presunto flirt con Filippo Nardi

In questi mesi si sono succeduti dei gossip che volevano Barbara D’Urso vicinissima all’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi. Un amore però, che non è stato confermato dalla presentatrice, la quale ha sempre preferito non commentare nulla.

Se in un primo momento l’ex isolano Nardi ha lasciato intendere che tra i due ci fosse del tenero, ha poi successivamente aggiustato il tiro, sostenendo che la loro fosse solo una semplice, pura e bella amicizia. Rumors smentito, dunque, per la bella Carmelita, che dal canto suo, continua a dichiararsi single felice e convinta.