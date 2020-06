Mara Venier, il marito Nicola svela la sua ossessione: “Mi sveglia alle 6 per farlo…”

Nicola Carraro e il matrimonio con Mara Venier

Mara Venier e Nicola Carraro stanno insieme da circa vent’anni. Negli ultimi tempi i due hanno dovuto superare tanti ostacoli per l’uomo a dicembre ha avuto una brutta polmonite e c’è il sospetto che si trattasse di Covid-19. Un po’ di tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Visto, il produttore cinematografico ha parlato della sua relazione sentimentale con la conduttrice di Domenica In con cui si sposata nel 2006.

In quell’occasione l’editore ha svelato come è stato il loro primo incontro. Carraro ha rivelato che suo cugino Angelo e la moglie avevano organizzato una cena a quattro a Forte dei Marmi. In quel periodo, la professionista veneta era all’apice del successo e quando la vidi, gli venne in mente che anni prima Jerry Calà gli aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli.

“Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati. Quando mi racconta delle sue origini, il fatto che non ha potuto studiare ad Oxford, la povertà dell’infanzia, mi torna in mente la mia famiglia”, confessava l’uomo.

La necessità di andare al mare

Intervistato dal periodico Vero, Nicola Carraro ha confessato che sia lui che Mara Venier che non sono cresciuti in famiglie benestanti, di conseguenza per l’ex produttore questa cosa è uno dei principali motivi di affinità tra i due. I due hanno deciso di adottare delle regole di convivenza, tuttavia spesso la coppia soffre di lontananza.

Per questo motivo l’uomo ha svelato che lui ha bisogno del mare della sua isola, Providenciales, che si trova nei Caraibi. La conduttrice veneta non vuole venire e lo lascia andare solo. Dopo qualche settimana, però, diventa nervosa e irritabile, così gli amici lo chiamano e gli dicono di tornare a Roma.

L’ossessione di Mara Venier

Nella stessa intervista al settimanale Visto, Nicola Carraro ha confessato l’ossessione di Mara Venier per le faccende di casa. Parlando col giornalista, l’ex produttore cinematografico ha detto che la moglie lo tormenta con le pulizie domestiche. “Alle sei, è già sull’attenti e pronta a pulire. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo. Spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf!”, ha concluso l’uomo.