Morgan, la dura confessione: “Asia Argento mi picchiava di notte…”

Marco Castoldi e la sua autobiografia ‘Essere Morgan. La casa Gialla’

Marco Castoldi, in arte Morgan dopo la vicenda Bugo che ha fatto parlare di sé per diverse settimana ora è tornato a tuonare grazie al suo libro. Il creatore e l’ex voce del gruppo Bluvertigo ha confessato numerosi aneddoti, di cui alcuni davvero curiosi della sua travagliata vita sia professionale che privata.

L’autobiografia si intitola ‘Essere Morgan. La casa Gialla’, pubblicato da La Nave di Teseo, il primo di una trilogia. Nel volume il cantante lombardo ha confessato anche che l’ex moglie Asia Argento lo picchiava di notte. Parole molto forti che di certo solleveranno l’ennesimo polverone mediatico. Arriverà la replica della figlia del grande regista Dario?

Marco Castoldi parla della sua ex Asia Argento

Intervistato da portale web Huffington Post, fra le tante cose che ha scritto sul suo libro, Marco Castoldi ha parlato anche di un capitolo abbastanza corposo che riguarda la sua contrastata storia d’amore con l’attrice Asia Argento. I due hanno avuto una relazione complicata e di conseguenza sono finiti in tribunale. Nel corso della chiacchierata col giornalista, Morgan ha detto che la sua ex lo ha accusato di non ero presente con le figlie.

“Ma ti credo! Mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia. Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono?”, ha tuonato il musicista che lo scorso febbraio ha partecipato a Sanremo 2020. Il professionista lombardo che è mesi fa è stato sfrattato dalla sua villa ha detti di aver fatto quello che doveva fare, sia dal punto di vista economico che come presenza fisica, poi però portano via le figlie, si lamentano.

Morgan e le confessioni a Vieni da me

Qualche giorno fa, intervenuto via Skype a Vieni da me, Morgan ha fatto una confessione alla padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Rai Uno. Parlando di quarantena da Covid-19, Marco Castoldi in modo ironica ha detto a Caterina Balivo che nel lockdown al massimo si è fatto la doccia un paio di volte.

Rivelazione che ha disgustato la professionista napoletana e che ha fatto sorridere il diretto interessato. Quest’ultimo, inoltre, ha affermato che vorrebbe partecipare alla 71esima edizione del Festival di Sanremo ancora una volta insieme a Bugo, nonostante i contrasti di mesi fa.