Paolo Bonolis senza Luca Laurenti, nel nuovo format non c’è traccia del Maestro: ecco da chi è stato sostituto

Paolo Bonolis continua a macinare successi

Nonostante da tre mesi vengono trasmessi su Canale 5 delle repliche di Avanti un altro e Ciao Darwin, (prima l’ottava e ora la settima edizione), Paolo Bonolis continua a macinare successi. Nel frattempo, però, il professionista romano che durante la quarantena è diventato più tecnologico, sta conducendo su Instagram un nuovo format.

Stiamo parlando de ‘La stanza del medico’, una sorta di costola de ‘Il senso della vita’. E proprio in tale programma gli utenti web hanno notato l’assenza del caro amico e collega Luca Laurenti. Per quale ragione? I due professionisti formano una coppia artistica da oltre trent’anni e il pubblico non è abituato a vederli separati.

Luca Laurenti perché non è presente a ‘La stanza del medico’?

Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sono incontrati agli inizi degli Anni Novanta e da allora la loro collaborazione artistica non si è più fermata. Insieme creano dei divertenti siparietti che intrattengono e soprattutto divertono il pubblico. Ora, però, i fan della coppia si chiedono cosa sia accaduto tra loro e per quale motivo il conduttore romano ne ‘La stanza del medico’ non ha al suo fianco il Maestro.

Ricordiamo che il format è solo via social, Instagram, quindi il cantante può intervenire direttamente da casa sua. Ma stando alle confessioni dello stesso Bonolis e dell’autore Marco Salvati, Luca non ama la tecnologia e i canali social presenti non sono ufficiali e di conseguenza nemmeno gestiti da lui. Per caso i due hanno deciso di dividere le loro strade?

Sonia Bruganelli ‘prende il posto’ di Luca Laurenti

Qualche mese fa sul web si era diffusa a macchia d’olio la notizia di una possibile discussione tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti dietro le quinte del game show Avanti un altro. Addirittura si parlava di uno scioglimento della coppia causa divergenze. A rompere il silenzio sono stati lo stesso conduttore e lo storico autore Marco Salvati affermando che si tratta solo di fake news.

A ‘La stanza del medico’, invece, l’appuntamento settimanale in cui è impegnato il professionista capitolino, lo vede stare accanto al dottore di chirurgia plastica Roy De Vita, ex di Nancy Brilli, mentre nei panni di Laurenti, c’è la sua moglie Sonia Bruganelli, produttrice e organizzatrice dei programmi del marito.