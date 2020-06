Romina Power furiosa con Al Bano e Loredana Lecciso, rivelazione: “Il Carrisi l’ha umiliata!”

Tensione a Cellino San Marco

Un paio di settimane fa Al Bano ha compiuto 77 anni e il suo compleanno invece di portare gioia e serenità ha creato un clima di tensione. Sembra proprio che in casa Carrisi non si respira una buona aria. Infatti, sia la sua ex moglie Romina Carrisi che l’attuale compagna Loredana Lecciso abbiano fatto a gara per mostrare tutto il loro affetto al Maestro.

E se l’ex soubrette salentina ha condiviso uno scatto che la ritrae al fianco del cantautore, l’artista americana ha realizzato una torta personalizzata con tanto di auguri. Inoltre aveva scritto una poesia per lui da far leggere a Mara Venier in diretta a Domenica In, ma lui si è rifiutato.

Il magazine di gossip DiPiù raccogliendo alcune indiscrezioni parla di una Power furiosa non vede l’ora di abbandonare il podere di Cellino San Marco e scappare nella sua amata California. “Si sente umiliata da Al Bano, pensa che misura sia colma e vuole andarsene”, si legge sulla rivista.

La possibile imposizione di Loredana Lecciso, la delusione della Power

Ancora una volta Al Bano si è trovato coinvolto nel cosiddetto ‘triangolo amoroso’. La svolta è giubta il 20 maggio, in occasione del suo 77esimo compleanno. Invece di una festa, per il Maestro Carrisi si è trasformato in un vero e proprio incubo familiare. Romina Power ha preparato una torta per il suo ex, gesto che non è piaciuto per niente alla sua rivale Loredana Lecciso.

Come si racconta a Cellino San Marco, la salentina ha preteso che Al Bano festeggiasse il compleanno soltanto con lei e i loro due figli Bido e Jasmine. Quindi ha organizzato un party in famiglia, ma la statunitense è stata tagliata fuori da tutto. Sul periodico DiPiù si legge: “Al Bano ha sbagliato ad umiliare Romina. Non ci si comporta così, in tutto questo Loredana sta gongolando”. In riferimento alla poesia che la Venier non ha letto per volere del cantautore.

La frase malinconica di Romina Power su IG

Qualche giorno fa, attraverso il suo account Instagram, Romina Power ha condiviso un post contenente una frase malinconica. Per caso è rivolta all’ex marito Al Bano che recentemente l’ha fatta arrabbiare?

“Le persone vere spaventano, per questo rimangono spesso sole, perché sono sincere e quando vogliono dire qualcosa lo dicono nel modo più vero che conoscono”, ha scritto la donna. I fan pensano che quest’ultima ci sia rimasta male a non poter festeggiare il compleanno del Carrisi.