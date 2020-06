“E’ disperata, ho paura…”: Tiberio Timperi, la drammatica confessione a Unomattina in Famiglia

La paura di Tiberio Timperi

Nonostante il lockdown per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, Tiberio Timperi e Monica Setta hanno continuato a condurre Unomattina in Famiglia. Anzi gli ascolti dello storico rotocalco di Rai Uno ha aumentato gli ascolti superando la media dell’anno precedente.

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista al professionista romano che ha parlato del momento difficile che ha attraversato durante la quarantena. L’uomo ha confessato che solo grazie al suo lavoro non ha avuto una depressione da isolamento visto che l’ha trascorsa in solitudine.

Nonostante la situazione sta tornando pian piano alla normalità, l’ex collega di Francesca Fialdini è preoccupato e spaventato. Parlando col giornalista ha detto che non ha paura del Coronavirus ma della cattiveria. La gente è disperata, molti hanno perso il lavoro e non hanno neanche più i soldi per andare a comprare da mangiare ai propri figli. “Questo genera sicuramente violenza e rabbia, sentimento estremamente pericolosi e incontrollabili”, ha asserito Timperi.

Il conduttore glissa la domanda degli ascolti

Intervistato dal settimanale Nuovo, il giornalista gli ha chiesto di commentare il grandissimo successo che sta ottenendo con Unomattina in Famiglia al fianco della collega pugliese Monica Setta. Il professionista Rai, però, si è sottratto a tale quesito dicendo che in un periodo così difficile, con tutti i morti che ci sono stati, lui non se la sente di parlare di ascolti.

Per lui è importante fare bene il suo mestiere e tenere compagnia al pubblico. Proprio questo suo lato del carattere piace ai telespettatori e sicuramente è questo il segreto del suo successo professionale.

Tiberio Timperi condurrà Unomattina?

Anche a Unomattina in Famiglia si è parlato dell’argomento di gossip del momento, ovvero la possibile nuova crisi sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Oltre all’ironia di Gianni Ippoliti, anche il padrone di casa Tiberio Timperi ha voluto dire la sua sulla vicenda.

Intervistato dal periodico Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, al collega di Monica Setta è stato chiesto se a settembre passerà alla conduzione di Unomattina, la versione che va in onda dal lunedì al venerdì. A tal proposito l’artista romano ha detto: “Non lo so, per ora penso ad andare avanti col programma fino alla fine di giugno”.