Crisi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, parla l’amico di lui: “L’ha tradita e so con chi…”

Parla un amico di Stefano De Martino

Nelle ultime ore sono spuntati nuovi dettagli sulla presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Di recente la soubrette argentina ha condiviso una clip su Instagram confermando che tra lei e il marito è accaduto qualcosa di grave. Tra i vari commento apparsi sotto il video ne è apparso che conferma il tradimento del ballerino napoletano. Il giovane in conosce l’ex danzatore di Amici, infatti sul suo account social sono presenti diversi scatti insieme a lui.

Il ragazzo ha scritto: “L’ha tradita e so anche con chi e se l’ha fatto significa che aveva le sue buoni ragioni”. Al momento, però, la voce del possibile tradimento ai danni dela modella non ha trovato nessun riscontro. Le riviste e i sito di gossip hanno dato lei la colpa del litigio, sostenendo che la madre di Santiago si sarebbe incontrata con il suo ex fidanzato Andrea Iannone.

Lo sfogo di Belen Rodriguez

Qualche giorno fa, attraverso il suo profilo IG Belen Rodriguez ha detto che la verità non si può nascondere. Dopo le sue parole, moltissimi utenti web si sono scagliati contro Stefano De Martino accusandolo di essere l’artefice di questa nuova crisi a causa di un suo tradimento. Nelle ultime ore anche un amico del ballerino su Twitter ha scritto: “Un cornificatore seriale, è nato così, vivrà così, morirà così. Alcuni non cambieranno mai”.

Ad oggi, però, i motivi di questo allontananento tra i due rimangono un mistero, quindi bisogna attendere le dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Tuttavia la conduttrice di Tu si que vales ha fatto intendere che la colpa è del partenopeo. Tre anni fa la soubrette argentina aveva confermato di essere stata tradita dal marito e questo fu uno delle ragioni che li portarono alla separazione, prima del ritorno di fiamma avvenuto l’anno scorso. (Continua dopo la foto)

Il silenzio assordante di Stefano De Martino

E se Belen Rodriguez, sorprendendo tutti, ha speso alcune parole sul momento difficile che sta attraversando col Stefano De Martino ha deciso di mantenere il silenzio. Il conduttore al momento si trova a Napoli per registrare le puntate della nuova edizione di Made in Sud.

Il format andrà in onda su Rai Due tra qualche giorno. Di recente ha condiviso una Storia su Instagram dove lo si vede in sella ad una moto oppure mentre si trova all’interno dell’Auditorium Rai del capoluogo campano.