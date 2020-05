Emma Marrone si è fidanzata? Possibile fliert con Guido Milani: la verità sulla sua vita sentimentale

Gioie e dolori per Emma Marrone

Come ogni sabato pomeriggio, anche il 30 maggio 2020 alle 16 su Canale 5 è tornato Verissimo, con Le Storie. Da marzo, causa emergenza Coronavirus il programma di Silvia Toffanin è fermo, di conseguenza vengono trasmesse delle repliche arricchite da clip inedite realizzate da personaggi del mondo dello spettacolo.

Nelle ultime settimane il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha visto video-messaggi da parte di Gaia Gozzi e Giordana Angi in diretta da Amici Speciali. Nello storico rotocalco di cronaca rosa si è parlato anche di Emma Marrone che di recente è apparsa molto felice ma anche nostalgica. Contenta perché ha potuto riabbracciare la sua famiglia e amici, mentre triste perché il concerto all’Arena do Verona è stato rinviato a data da destinarsi.

Emma e Guido Milani hanno avuto una storia?

E a proposito di Emma Marrone, tempo fa sul web e i giornali di pettegolezzi hanno parlato di un possibile flirt della cantante salentina con Guido Milani. Su internet sono spuntate alcuni scatti che li mostrano insieme prima della quarantena da Covid-19.

Il noto influencer che ha soli 23 anni, è originario di Milano e su Instagram è seguito da circa 50 mila follower. Storia d’amore o solo amicizia? A quanto pare tra i due sembra esserci solo un rapporto amichevole, le foto in questione, infatti, non hanno avuto alcun seguito e la cantante salentina e il modello non hanno mai detto nulla a riguardo.

Il presunto flirt col modello norvegese Nikolai Danielsen

Ma i presunti flirt attribuiti ad Emma Marrone non sono terminati qui. Prima di Milani girava voce che la salentina stesse insieme a Nikolai Danielsen. Lo scoop era stato lanciato nei mesi estivi del 2019 da parte di Chi, il noto magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. In un articolo erano contenute delle foto che li mostravano insieme in vacanza. Anche in quell’occasione la possibile storia non ha mai trovato la conferma da parte della cantante e del modello norvegese.

Sembra, infatti, che tra i due ragazzi ci sia stata solo una breve frequentazione e nulla di più. La vita sentimentale dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stata abbastanza travagliata. Infatti oltre ad un ex calciatore, la 36enne è stata fidanzata col ballerino napoletano Stefano De Martino, che l’ha lasciata per la soubrette argentina Belen Rodriguez.