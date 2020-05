Amici Speciali, la ballerina Elena D’Amario da l’annuncio “ho lasciato il programma” (FOTO)

La protagonista di Amici Speciali Elena D’Amario abbandona il programma, lei stessa ha annunciato l’addio tramite i social

Ha lasciato Amici Speciali la ballerina Elena D’Amario, l’artista non sarà più nel programma di Maria De Filippi. A dare la notizia è stata la stessa ballerina con un messaggio postato sui social. La D’Amario ha comunicato la sua decisione ai fan e questi sono rimasti tutti delusi.

Gli ammiratori avrebbero voluto vederla ancora nel programma visto che apprezzano molto la ballerina. Il talent di Canale 5 le ha dato tanta notorietà e adesso sembra strano che le stessa lo sta abbandonando. Altre volte Elena ha deciso di staccare dal programma della De Filippi e di concedersi una pausa. Spesso la D’Amario ha preso parte a dei tour importanti e non ha potuto rifiutare le offerte vantaggiose che le hanno fatto.

Elena D’Amario lascia Amici Speciali per seguire i suoi progetti

La giovane ha in mente diversi progetti che vuole portare avanti e che stavolta la terranno lontana dall’ultima puntata di Amici Speciali. Infatti, per giustificare la sua assenza Elena D’Amario ha voluto fornire le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta.

Nel messaggio postato su Instagram ha detto che è stata felice di aver portato a termine questo progetto con una squadra super in un momento difficile. Ha anche aggiunto che aver lavorato con persone qualificate e generose ma anche appassionate del proprio lavoro è qualcosa che non ha prezzo. La ragazza ha quindi ringraziato quella che per lei è una vera famiglia sul palco. Ma cosa farà adesso Elena? Quali sono i suoi progetti?

La D’Amario sicuramente tornerà ad Amici

Elena negli ultimi anni è stata fra le protagoniste più amate di Amici ed è tornata nel team come ballerina professionista. L’artista ha partecipato in una delle passate edizioni come concorrente e per lei il talent è stato un trampolino di lancio. Infatti, le ha consentito di farsi conoscere e dare vita al suo sogno, ovvero quello di ballare sui palcoscenici di tutto il mondo.

Il suo talento è innegabile e tutti lo hanno notato. Per questo ha preso parte a spettacoli con compagnie internazionali di alto livello artistico e ha ballato sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Quello di Elena con Amici però non è un addio, ma solamente un Arrivederci. Sicuramente presto la vedremo nuovamente calcare il palco del talent che l’ha resa famosa.