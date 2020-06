Mara Venier aria di cambiamenti per la sua Dominica In “Cambia tutto!” la Rai ha deciso

Domenica in, per Mara Venier cambia tutto, arriva la decisione dei vertici Rai, la conduttrice sarà affiancata da uno o più compagni di viaggio

Ci sono cambiamenti in vista in tv, in particolare per pensa Mara Venier e per il suo programma Domenica In. Ci pensano i vertici Rai ad appartare cambiamenti, che saranno messi in atto nel corso della nuova stagione televisiva. Ma pare che qualcosa cambierà anche prima che la trasmissione chiuda per le vacanze.

Di cosa si tratta? Stando a quanto riportato dal blog di Davide Maggio, la conduttrice è intenzionata a rivoluzionare il format del programma. Pare che ci sarà uno stop alle interviste one to one e si lascerà spazio ad un revival in stile anni Novanta. Sarà quindi un ritorno ai tempi passati, con Mara Venier che sarà la figura centrale della trasmissione. La novità vera è che non sarà da sola nella conduzione del programma.

Mara Venier sarà affiancata da uno o più compagni di viaggio

Proprio così, Mara non sarà da sola nella conduzione del contenitore domenicale e con lei potranno esserci uno o più compagni di viaggio. In pratica, si sta riprendendo un format che era in uso durante le domeniche televisive degli anni Novanta. Il format non comprenderà solo interviste tra conduttrice e ospite, ma anche intrattenimento. La nuova edizione di Domenica In si prospetta quindi alquanto interessante e intrigante.

Da settembre dunque ci saranno tante novità. Oltre all’idea di Mara si parla anche di un nuovo show domenicale su Mediaset che sarà condotto da Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore dovrebbe prendere il posto di Barbara d’Urso. La conduttrice sembra infatti che abbia rinunciato alla versione estesa di Domenica Live per la prima serata.

La Venier andrà in onda con Domenica In fino al 14 giugno

Anche se la Venier ha apprezzato i cambiamenti che ci saranno a settembre per quanto riguarda Domenica In, al momento non potrà staccare. Infatti, Mara andrà in onda con il programma non staccherà almeno fino al 14 giugno. Ultimamente la conduttrice aveva fatto capire di essere stanca e magari avrebbe gradito staccare prima.

Pare però che non potrà prendersi una pausa prima del 14 giugno, data in cui dovrebbe finire Domenica In. La Venier aveva anche detto che avrebbero dovuto staccare alla fine di maggio, ma non può certo fare nulla, il programma è stato prolungato.