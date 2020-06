Pierluigi Diaco parla della generosità del marito Alessio Orsingher “è contagiosa”

Il conduttore Pierluigi Diaco elogia il marito Alessio Orsingher per la sua incredibile generosità che definisce contagiosa, con lui ha un rapporto splendido

Più volte il conduttore Pierluigi Diaco ha parlato del magnifico rapporto che ha con il marito Alessio Orsingher. Ancora una volta coglie l’occasione per elogiarne la generosità, che definisce contagiosa, e che lo ha già colpito da tempo. Orsingher per Diaco è infatti molto più che un marito e il conduttore ha trovato in lui un complice, un ragazzo per bene, buono e generoso.

In un’intervista di qualche tempo fa a Domenica In Diaco ha detto che fin da subito ha capito che persona era Alessio. Si è anche reso conto molto presto che nella vita l’amore vuol dire avere la capacità di stare a fianco e non davanti. Diaco ha aggiunto anche di potere avere nella vita la possibilità di stringere fino alla fine la mano di Alessio.

Pierluigi Diaco felice della vita con Alessio

L’incontro con il giornalista di La7 Alessio Orsingher è stato fondamentale per Diaco. Finalmente il conduttore ha potuto fare pace con i sentimenti, che aveva maltrattato durante il suo passato. Pierluigi ha dichiarato di non pensare affatto che la sessualità sia una patente d’identità, ma che sia piuttosto un dettaglio della personalità di ciascuno.

Il conduttore ha confessato che vivere alla luce del sole questo sentimento per lui è stato molto difficile, ma ci è riuscito. Diaco sarà ospite il 31 maggio 2020 a Domenica In e probabilmente parlerà di nuovo della sua vita privata e del marito Alessio. In questi giorni il giornalista di La7 ha lavorato molto facendo scatti a Roma e riprendendo le strade deserte. Ha anche pubblicato qualche fotografia in cui c’è anche lui, come quella in cui appare in giacca e papillon.

La coppia coltiva il desiderio di adottare un bambino

Pierluigi tempo fa ha anche rivelato che i due avevano intenzione di adottare un bambino. Il loro desiderio sarebbe quello di diventare genitori, ma ancora non hanno potuto realizzarlo. Da quando Alessio Orsingher è entrato nella vita di Pierluigi Diaco il conduttore conduce un’altra vita, è felice e appagato. Diaco ha detto di dovere tutto questo ad Alessio e di essergli riconoscente.

Per Diaco Alessio è la persona a cui tiene di più, e anche se su di loro ci sono state spesso tante critiche non hanno mai protestato. Diaco non vuole essere un maestro di vita per gli altri e desidera solo vivere la sua vita.