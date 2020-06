Uomini e Donne non va in onda, salta la puntata del 1 giugno: i motivi e anticipazioni sul gran finale

Nonostante l’emergenza sanitaria che ha accompagnato la vita degli italiani negli ultimi mesi, alcuni programmi hanno continuato ad essere trasmessi. Tra questi c’è, sicuramente, il talk show di Maria De Filippi che, a parte una breve pausa di due settimane, ha ripreso in modo più particolare. Nella giornata del 1 giugno e anche del 2 giugno, Uomini e Donne non va in onda.

Se per quanto riguarda martedì il motivo risulta essere alquanto noto, in quanto si tratta di un giorno festivo, per la puntata di lunedì sono sorte delle perplessità. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Perché Uomini e Donne non va in onda

Lunedì e martedì Uomini e Donne non va in onda e i telespettatori sono costretti a rinunciare a vedere le avventure dei troni più seguiti della tv. La trasmissione, infatti, ha deciso di sfruttare la giornata del 1 giugno per dare luogo ad un ponte in modo da prepararsi al meglio per il tanto atteso gran finale. L’edizione di quest’anno si è rivelata certamente diversa dal solito a causa di tutte le direttive nate a seguito della diffusione del Coronavirus.

Gli autori, infatti, hanno deciso di fermarsi solo per un periodo limitato di tempo. Successivamente, poi, sono andate in onda per due settimane delle puntate speciali del programma in cui Gemma e Giovanna si sono cimentate nella conoscenza virtuale di nuovi spasimanti. Da questi incontri, però, sono nate delle storie davvero molto interessanti. La Galgani ha conosciuto il 26enne Sirius, pseudonimo di Nicola Vivarelli, mentre l’Abate ha conosciuto l’Alchimista, alias Davide Basolo.

Il gran finale

Dopo questa pausa di due giorni, in cui Uomini e Donne non andrà in onda, il programma ritornerà il giorno mercoledì 3 giugno. In tale occasione avremo modo di conoscere la conclusione del percorso di Giovanna. Quest’ultima, infatti, sarà chiamata a compiere la sua scelta che, molto probabilmente, verrà registrata tra mercoledì e giovedì. Stessa sorte spetterà anche a Carlo Pietropoli. Nonostante non abbiamo più visto nulla del suo percorso, il giovane farà una scelta particolare.

Nello specifico chiederà ad una delle sue due corteggiatrici di approfondire la conoscenza al di fuori. In merito a Gemma, invece, nel momento in cui si spegneranno i riflettori avremo modo di constatare la sincerità di Sirius. Se la loro conoscenza proseguirà, allora tutti dovranno ricredersi sul suo conto. In caso contrario, invece, molti avranno la conferma che il giovane era solo alla ricerca di visibilità-