Gigi D’Alessio, nuova mazzata dopo l’addio di Anna Tatangelo: c’entra Paolo Bonolis

Gigi D’Alessio in grosse difficoltà: la sconfitta contro Bonolis

Niente da fare da oltre due mesi le repliche di Ciao Darwin, prima l’ottava edizione denominata Terre Desolate e ora la settima con La Resurrezione, continuano a macinare successi. Paolo Bonolis e il suo caro amico e collega Luca Laurenti intrattengono circa quattro milioni di telespettatori battendo nettamente la concorrenza. Nel periodo di quarantena hanno sconfitto persino Fiorello con il meglio di Viva RaiPlay.

Mentre qualche giorno fa è stato il turno di Gigi D’Alessio con il suo spettacolo musicale, anch’esso in replica e realizzato un po’ di anni fa. Infatti durante la serata il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di vederlo duettare con Anna Tatangelo che era incinta del loro figlio Andrea che ora ha dieci anni. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti ‘schiacciano’ il cantautore partenopeo

Il sabato sera della rete ammiraglia Mediaset ha visto la replica della settima stagione di Ciao Darwin – La Resurrezione raggiungere il 18.1% di share e visto da ben 3.538.000 di telespettatori. Mentre su Rai Uno il cantautore napoletano con ‘Gigi, questo sono io’ ha invece ottenuto il 12.3% di share e seguito solo da 2.389.000 spettatori.

La coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha schiacciato l’ex compagno di Anna Tatangelo. Visto i risultati non proprio soddisfacenti, c’è da vedere se i vertici di Viale Mazzini trasmetteranno la seconda puntata per sabato 6 giugno 2020.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo al centro del gossip

Nel frattempo sul web si continua a parlare della separazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due sono stati insieme per circa 15 anni mettendo al mondo il figlio Andrea che un paio di mesi fa ha compiuto dieci anni. I due cantanti si sono limitati, attraverso una Storia sui loro rispettivi account Instagram, di confessare ai follower di essersi separati, mentre non hanno detto nulla sulle ragioni dell’allontanamento avvenuto lo scorso dicembre.

Stando ad alcuni giornali di gossip, l’artista di Sora sognava un matrimonio in Chiesa mentre lui non aveva nessuna intenzione di farlo. A quanto pare il professionista napoletano sarebbe ancora sposato con la prima moglie Carmela. Ovviamente si tratta solo di supposizioni e non c’è nessuna notizia ufficiale in merito.