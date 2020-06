Ilary Blasi si mostra coi pantaloni abbassati sui IG, miss Totti commenta: “E’ il mood del giorno” [FOTO]

Ilary Blasi e le sue attività social

In questo ultimo periodo Ilary Blasi sembra particolamente attiva sul suo account Instagram. Qualche ora fa, ad esempio, la moglie di Francesco Totti ha condiviso un post davvero ironico. Dopo la delusione per la mancata conduzione dell’Isola dei Famosi e il mezzo flop della prima edizione di EuroGames, la professionista Mediaset ha scatenato numerosi sorrisi ai follower raccontando il mood degli ultimi mesi di lockdown.

Ricordiamo che un paio di settimane fa, lei e la sua dolce metà muniti di mascherine e occhiali da sole hanno fatto il giro di Roma senza essere riconosciuti dai pochi passanti. Ovviamente il tutto è stato documentato sui social network.

La foto coi pantaloni abbassati

Ilary Blasi è tornata protagonista del suo account Instagram postando uno scatto in cui si mostra a metà e con i pantaloni abbassati impegnata a far vedere ai follower come anche lei sia in pieno mood di quarantena. Il modo ironico di miss Totti è stato colto immediatamente dai seguaci che non possono fare a mene di apprezzare il gioco dell’ex Letterina di Passaparola che con molta probabilità si trova nella medesima condizione di tante altre donne italiane.

A corredo della foto descritta prima, la professionista Mediaset ha scritto la seguente e breve didascalia: “Mood”. Sotto il contenuto alcuni follower le hanno scritto: “Mood estetista cercasi”; “Il risultati delle prime uscite dopo due mesi chiusi”. (Continua dopo il post)

I siparietti divertenti di Ilary Blasi e Francesco Totti

In poche parole la bella Ilary Blasi ha condiviso un post davvero molto ironico e divertente che è piaciuto moltissimo a tutti coloro che la seguono sul social network. Dopo un periodo di stop, senza la conduzione del Grande Fratello Vip e nemmeno Le Iene Show, di certo la moglie di Francesco Totti la ritroveremo in televisione nella prossima edizione televisiva alla guida dell’Isola dei Famosi, lasciata in eredità dalla collega Alessia Marcuzzi.

Intanto tutti i suoi seguaci potranno continuare a vedere i suoi contenuti su IG dove di sicuro pubblicherà le gag col marito. Un paio di settimane f, dopo la quarantena, la Blasi e la figlia Isabel hanno raggiunto l’ufficio dell’ex attaccante della Roma e lì hanno fatto una scoperta inattesa In pratica la sua segretaria descritta come una donna anziana in realtà era una bellissima e giovane ragazza.