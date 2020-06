Incidente per Mara Venier, piede fasciato a Domenica In: “Frattura e botta in testa” (FOTO)

Nella puntata odierna di Domenica In, Mara Venier si è mostrata al suo pubblico con un piede fasciato a causa di un incidente. Tutti hanno cominciato a chiedersi cosa le fosse successo e la risposta è arrivata in poco tempo sui social.

La conduttrice, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui ha spiegato cosa le è accaduto. I numerosi fan sono accorsi al di sotto del post in questione per mostrare alla donna tutto il loro sostegno. Vediamo cosa è accaduto.

L’incidente di Mara Venier e i danni

Mara Venier ha avuto un incidente poco prima della diretta di Domenica In. La presentatrice ha aperto l’ultima puntata di stagione seduta su di una sedia con un piede sollevato. Quest’ultimo è stato accuratamente fasciato e messo in una condizione di riposo. All’interno di uno degli ultimi post su Insatgram, la Venier ha mostrato un’immagine che ritrae se stessa con il piede fasciato ed ha spiegato quello che le è successo.

La donna ha detto di essere caduta dalle scale poco prima di arrivare in studio per andare in onda. Lei stessa ha chiarito che farà il possibile per riuscire a condurre una trasmissione con totale normalità, anche se sarà parecchio difficile. In seguito, poi, ha spiegato l’entità del danno causato dalla brutta caduta. Mara ha spiegato che crede di essersi fratturata l’arto e di aver preso una bella botta in testa. Ad ogni modo, non è venuta meno ai suoi doveri ed ha deciso di andare in onda ugualmente. (Continua dopo il post)

I commenti di fan e colleghi

Al di sotto del post in cui Mara Venier ha annunciato il suo incidente, molti utenti sono accorsi per commentare quanto accaduto. Moltissime persone si sono mostrate profondamente dispiaciute per l’increscioso avvenimento ed hanno mostrato tutto il loro sostegno nei confronti di zia Mara. Tra i vari commenti non sono mancati quelli dei colleghi della presentatrice, come ad esempio l’intervento di Elisabetta Gregoraci.

Quest’ultima ha detto di essere profondamente dispiaciuta. Anche Antonella Clerici ha voluto mostrare tutto il suo sostegno alla presentatrice. Inoltre, nel mezzo degli interventi e dei like non è mancato il mi piace di Pamela Prati. A seguito della sua ospitata a Domenica In, la showgirl pare sia entrata nuovamente nelle grazie della veneta.