Uomini e Donne, Gemma Galgani rompe il silenzio su Giorgio Manetti

Gemma rompe il silenzio

Gemma Galgani è il personaggio più discusso di Uomini e Donne. Adesso ha oltrepassato il limite con Nicola Vivarelli, un giovane 26enne presentatosi a lei sulla chat con il nickname Sirius. Secondo l’ex fidanzata il suo intento è raggiungere la popolarità, dunque ha puntato sul personaggio di spicco del programma. Un’altra ex ha riferito di essere stata lasciata per i suoi 45 anni e per la prole, quindi vede incoerenza nel suo atteggiamento.

Infine anche Giorgio Manetti è intervenuto per descrivere il comportamento della dama torinese. Se all’inizio ha detto che non cerca l’amore, ora si è ricreduto del tutto. Gemma spera in un futuro con Nicola, ragion per cui si sta ridicolizzando agli occhi dei telespettatori. Essendo stufa di leggere simili affermazioni, la diretta interessata ha subito replicato.

‘Ho perso la dignità quando frequentavo te’

Gemma rompe il silenzio su Giorgio perché è stufa di leggere i suoi commenti del tutto inopportuni. La donna non accetta le critiche che sta ricevendo, soprattutto quelle dell’ex fidanzato. Non crede di perdere la dignità con Nicola, nonostante ci siano tanti anni di differenza. Il ragazzo, inoltre, non vuole conoscere le varie pretendenti per focalizzarsi solo sulla loro frequentazione.

A lei non interessa il parere altrui, però ha voluto replicare alle insinuazioni dell’ex cavaliere di UeD. Lei è stata derisa dall’intera Italia già ai tempi della loro relazione, in quanto ha avuto l’etichetta dello zerbino. Tante corteggiatrici si sono sedute al centro dello studio per Giorgio e lei non si è mai lamentata. Ha assistito a tutto immobile, incurante di ciò che si diceva sul suo conto.

Tina Cipollari non spendeva belle parole al punto tale che Maria De Filippi la invitava a moderarsi. Tuttora l’opinionista non si pone alcun freno, però stavolta quasi tutti gli utenti social la sostengono. E’ impensabile che una della sua età possa invaghirsi di uno che potrebbe essere il figlio.

Nicola è fidanzato?

Secondo l’influencer Biagio Danelli ha pubblicato un post in cui afferma con certezza che Nicola sia fidanzato. Sia la ragazza che la madre sarebbero d’accordo con lui per permettergli di raggiungere il successo tanto desiderato. Se così fosse, Gemma avrebbe un’ulteriore batosta. Dopo anni ha superato la delusione di Giorgio, il quale è tornato alla carica contro lei per sottolineare l’assurdità dei suoi gesti.