Daniele Dal Moro sospeso da Uomini e Donne? Il ragazzo torna su Instagram con un video

Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli, in settimana verranno registrate le scelte di Giovanna e Carlo, ma che ne sarà di Daniele Dal Moro e Sara Shaimi? In merito al primo ci sono degli aggiornamenti molto interessanti nelle ultime ore.

Nel caso specifico, il giovane ha riattivato il suo profilo Instagram, pertanto, i fan più assidui del talk show pomeridiano non hanno potuto fare a meno di emettere la sentenza. Il suo trono no può che essere stato sospeso, altrimenti non sarebbe mai potuto tornare sui social.

Il ritorno su Instagram di Danieel Dal Moro

ll trono di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne sembra, ormai, interrotto. Il giovane, infatti, è tornato su Insatgram ed ha pubblicato il suo primo post dopo tutto questo tempo. Il giovane ha scritto di essere ritornato nella foresta. Tutti i telespettatori del programma di Maria De Filippi sanno perfettamente che i tronisti e le troniste non possono assolutamente essere presenti sui social. Per questioni di rispetto delle regole del programma e di sicurezza, infatti, quelli che ricoprono questo ruolo devono temporaneamente bloccare i loro profili.

Da pochissime ore, però, quello di Daniele è tornato attivo. Questo, dunque, sembra condurre verso un’unica direzione. Il trono del giovane pare sia sospeso, in caso contrario, infatti, non sarebbe potuto tornare su Instagram. Il protagonista non ha chiarito molti dettagli in merito alla vicenda, pertanto, la questione resta ancora parecchio in sospeso. Ad ogni modo, cerchiamo di capire qualcosa in più. (Continua dopo il video)

Come aveva lasciato Uomini e Donne il tronista

Il percorso che Daniele Dal Moro aveva intrapreso a Uomini e Donne era cominciato poco prima della diffusione dell’emergenza sanitaria. Per tale ragione il protagonista non era riuscito a legare con nessuna ragazza in particolare. Fare una scelta, quindi, sarebbe stato per lui impossibile. La redazione, quindi, sembrerebbe aver interrotto il suo trono. Per il momento, non è chiaro se si tratta di una sospensione definitiva oppure temporanea.

Una cosa è, però, certa, non ci sarà nessuna scelta nei prossimi giorni che riguarderà l’ex gieffino. Carlo, invece, anche se non si è più visto in tv, chiederà ad una delle sue due corteggiatrici di approfondire la conoscenza al di fuori. In merito a Sara, invece, non ci sono aggiornamenti, ma anche lei non aveva consolidato il rapporto con nessuno dei suoi corteggiatori in modo significativo.