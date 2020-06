Maddalena Corvaglia in crisi col fidanzato: capitolo chiuso con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia ed Alessandro in crisi?

Da quando è finita la quarantena da Coronavirus sul web girano con insistenza le voci di una possibile crisi tra Maddalena Corvaglia e il nuovo fidanzato Alessandro. Tuttavia l’ex velina di Striscia la Notizia non ha mai né smentito e nemmeno confermato il rumor mantenendo l’assoluto silenzio. Stessa cosa la sua dolce metà che è un immobiliarista.

Ricordiamo che lo scorso gennaio, prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19, l’uomo aveva organizzato un meraviglioso party di compleanno, il 40esimo, a sorpresa per la soubrette pugliese. Secondo le indiscrezioni che arrivano da perso e vicine alla coppia, ai beninformati il momento no sarebbe iniziato per colpa dell’emergenza sanitaria. Il periodo di lockdown ha tenuto lontani per oltre due mesi la Corvaglia ed Alessandro e questa circostanza avrebbe contribuito alla nascita di incomprensioni.

Sparite le loro foto insieme

Anche se su internet circolano dei rumors sul loro possibile addio, Maddalena Corvaglia e l’imprenditore Alessandro continuano a seguirsi su Instagram. Ma rispetto a qualche tempo, sui loro rispettivi canali sono scomparsi tutti gli scatti che li ritraevano insieme, ma anche le dediche romantiche.

Sintomo che qualcosa di brutto tra loro è accaduto. L’ex velina di Striscia la Notizia preferisce condividere delle foto che la mostrano in compagnia della figlia Jaime, nata dal suo precedente matrimonio con Stef Burns, separati da qualche anno. Inoltre pubblica contenuti mentre fa sport. Perché la professionista pugliese sta rimanendo in silenzio?

Si sta preparando per dare un annuncio definitivo ai suoi fan? Nel frattempo sembra proprio che il suo rapporto d’amicizia con Elisabetta Canalis sia arrivato al capolinea. Anche in questo caso la soubrette mantenuto in silenzio mentre madre di Skyler Eva qualche settimana fa si è espressa sulla vicenda.

Elisabetta Canalis è la rottura definitiva con Maddalena Corvaglia

Chiamata in causa sull’ex collega Maddalena Corvaglia con cui è stata amica per vent’anni, l’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis ha detto: “Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“.

Le ragioni della rottura con la soubrette pugliese non sono mai state rese note. Tuttavia si dice che le due ragazze abbiano litigato per vicende professionali visto che entrambe erano socie di una palestra a Los Angeles. Una struttura che ora hanno dato in gestione.