Oroscopo del 1 giugno 2020: novità lavorative per Cancro, amore al top per Gemelli

L’Oroscopo del 1 giugno denota una buona ripresa in ambito lavorativo per molti segni, tra cui Cancro, Capricorno e Pesci. L’amore, invece, accompagnerà certamente la vita dei nati sotto il segno dei Gemelli.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento importante per pensare a nuovi progetti. Non lasciatevi intimorire dai vostri dubbi e dalle paure, la vita è fatta anche di rischi. In amore siete pronti per cimentarvi in nuove conoscenze, le quali potrebbero riservare per voi anche colpi di scena inaspettati. Il lavoro procede bene, ma dovete fare ordine tra gli impegni.

Toro. Oggi, lunedì 1 giugno, l’Oroscopo vi anticipa che sarà una giornata un po’ fiacca. Potrebbe esserci qualche piccolo risentimento fisico, oppure, qualche banale discussione in famiglia. L’amore, invece, sta gradualmente riprendendo. A lavoro potreste trovarvi dinanzi una scelta che, almeno in questo momento, avrete difficoltà a prendere.

Gemelli. Molti di voi si troveranno in procinto di prendere importanti decisioni per quanto riguarda l’amore. Vi sentite positivi e carichi di energia, ma ponderate bene le decisioni che prenderete nei prossimi giorni. In questo mese potreste veder cadere molte maschere. Una persona cara potrebbe stupirvi e non necessariamente in modo positivo.

Cancro. Buona ripartenza per quanto riguarda il lavoro. Molti dei nati sotto questo potrebbero cimentarsi in nuove attività lavorative. Poco alla volta anche le vostre finanze torneranno a migliorare facendovi stare un po’ più tranquilli di quanto non siate adesso. L’amore procede bene, ma oggi potreste sentirvi un po’ insicuri.

Leone. Brillanti e propositivi, questi sono gli aggettivi che vi accompagneranno specie in questa giornata. In amore siete propensi a costruire basi importanti che vi porteranno a compiere dei passi decisivi. A lavoro sarete particolarmente intuitivi e carichi. Prestate solo attenzione a qualche collega che potrebbe non gradire molto questa vostra esuberanza.

Vergine. In questo momento vi sentite sopraffatti dal quantitativo di cose da fare. A risentire di tutta questa situazione sarà soprattutto l’amore. Proprio non riuscite a risalire la cresta dell’onda, ma non perdete la speranza. Con un po’ di calma e i consigli delle persone giuste riuscirete a superare anche queste difficoltà del momento.

Previsioni 1 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna entra nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente desiderosi di trascorrere del tempo con gli altri. La solitudine non è una condizione che vi aggraderà molto in questo momento. Cercate di non dare troppo peso al giudizio di chi vi sta intorno, altrimenti correrete il rischio di modificare il vostro comportamento solo per piacere agli altri.

Scorpione. Vi sentite un po’ incerti e insoddisfatti. Dal punto di vista emotivo vi sentite molto vicini al partner. Tuttavia, lo stress degli ultimi tempi potrebbe portarvi ad avere delle futili discussioni. Nel lavoro le cose procedono bene, ma dovete essere un po’ più pazienti. Le soddisfazioni arriveranno, ma dovrete aspettare ancora un po’.

Sagittario. Se siete in procinto di compiere un passo importante, valutate bene i pro e i contro. Molto spesso siete spinti dall’istinto a seguire il cuore e poco la testa. Questo non sempre è positivo, perché potrebbe condurvi verso un pentimento. In amore c’è da mettere a punto alcune questioni, mentre il lavoro potrebbe subire una piccola battuta d’arresto.

Capricorno. In questo momento vi sentite assorbito dal lavoro. Secondo l’Oroscopo, la giornata di lunedì 1 giugno sarà incentrata essenzialmente sulla vostra professione. Non vi sentite molto coinvolti e partecipativi in amore. Questo potrebbe portare ad avere una piccola crisi con il partner. Se siete innamorati, non trascurate l’altra persona.

Acquario. Attenzione a qualche piccola tentazione in amore. I rapporti di coppia duraturi potrebbero portare ad una routine non sempre gradita. Cercate di rendere un po’ più pepato il vostro rapporto di coppia se non volete rischiare di essere tentati da altre persone. A lavoro ci saranno delle interessanti ripartenze.

Pesci. Nuove opportunità nel lavoro. Confidate nelle vostre potenzialità per riuscire ad emergere. In amore potreste aver subito una cocente delusione che vi sta spingendo a non crederci più. Le ferite con il tempo guariscono, pertanto, quello che oggi potrebbe sembrare una cosa impossibile, tra un po’ di tempo sarà normalissima.