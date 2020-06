Cristiano Malgioglio cade a Live Non è la D’Urso: Barbara scoppia a ridere e fa una rivelazione sul GF [VIDEO]

Cristiano Malgioglio cade a Live Non è la D’Urso

Domenica sera su Canale 5 è andata in onda la terzultima puntata di Live Non è la D’Urso di questa stagione. Dopo un lungo spazio dedicato al Covid-19 ed a Irene Pivetti, Barbara D’Urso ha fatto entrare in studio Loredana Lecciso e subito dopo Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha fatto sapere di essere stato lui ha lanciarla sul piccolo schermo qunado partecipò con la gemelle Raffaella a I Raccomandati di Carlo Conti.

E a proposito di lanci, Carmelita ha voluto lanciare una frecciata a Tiberio Timperi che settimane fa ha detto di averla scoperta lui. Ma tornando al paroliere siculo, Lady Cologno stava lanciando un servizio quando ad un tratto il cantautore catanese è caduto per terra. L’ex gieffino ha dato colpa al suo vestito di seta e alla poltrona troppo liscia. “Sono scivolato, questi sedili sono allucinanti”, ha detto Malgioglio tra le risate di Barbarella e la Lecciso. (Continua dopo il video)

Barbara D’Urso conferma il suo Grande Fratello Nip

Durante la chiacchierata con Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso tra una battuta e l’altra ha fatto una rivelazione sul Grande Fratello. In pratica la conduttrice napoletana ha confermato la sua conduzione della versione Nip, anche se al momento non sappiamo quando andrà in onda.

E mentre il paroliere siculo continuava a dire di farlo parlare, Lady Cologno ha replicato così: “Parlerai al nostro Grande Fratello, quando facciamo Grande Fratello puoi parlare”. Quindi Alfonso Signorini presenterà solo la versione vip del noto reality show, mentre Carmelita e Malgioglio saranno di nuovo al timone di quella nip.

Botta e risposta tra Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio

Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio sono legati da un bellissimo rapporto d’amicizia. Tuttavia il paroliere siciliano non riesce a tollerare che la conduttrice partenopea lo blocca ogni volta che parla.

A Live Non è la D’Urso l’ex gieffino si è lamentato sul fatto che lo rimprovera sempre, a quel punto Lady Cologno lo ha bacchettato in questa maniera: “Vedi che non ti rispondo fino al 6 settembre alle 8.10”. Ricordiamo che la professionista Mediaset tornerà alla guida di Pomeriggio Cinque a partire dal giorno dopo, ovvero lunedì 7 settembre 2020. Successivamente ripartirà anche Live e c’è da vedere anche se le affideranno il rotocalco della domenica.