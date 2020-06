Serena Enardu a cena con un amico, nuovo amore all’orizzonte?

Tra i protagonisti incontrastati del gossip del momento vi sono Serena Enardu e Pago. La coppia, riunitasi ufficialmente al GF VIP 4 dopo la rottura a Temptation Island VIP, pare essere scoppiata definitivamente da alcune settimane. Ad annunciarlo è stata la stessa Serena con un post sui social in cui, però, non ha spiegato le motivazioni di questo brusco stop.

Tra i due, infatti, pareva che le cose andassero bene, si parlava addirittura di avere un bambino e di sposarsi. Eppure adesso tutto è finito. Mentre Pago ha dichiarato di aver scoperto qualcosa di grave su Serena Enardu, l’ex compagna si consola cenando insieme ad un altro uomo. Di chi si tratta? Forse un nuovo amore in vista per la bella sarda? Facciamo un po’ di chiarezza.

Serena Enardu, a cena con un altro uomo

Se pago è uscito dalla sua vita ormai da diversi giorni, la vita attuale di Serena Enardu non pare essere fatta di troppi rimpianti. La donna, infatti, ha cenato nella propria casa con un uomo, Stefano. Inevitabile che la notizia abbia fatto in men che non si dica il giro del web con tantissimi fans che si sono chiesti dal primo minuto chi fosse quest’uomo. A tenere banco, soprattutto, la curiosità di sapere che ruolo ricopre all’interno della vita di Serena.

A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Serena Enardu che ha dichiarato, sempre sui social “E’ una persona che mi conosce da ben quarant’anni e sa bene come sono fatta e mi accetta per come sono“. Una chiara allusione a chi non ha saputo accettarla in tutte le sue sfaccettature? Il riferimento è forse a Pago e alla relazione bruscamente interrotta.

Serena Enardu, la ricerca della felicità

Serena Enardu, insomma, non sembra essersi persa d’animo. Per sorridere un po’ e trascorrere del tempo in compagnia di una persona positiva, la ragazza ha invitato a cena Stefano, uno dei suoi amici più grandi. Significativo il brindisi dei due “Facciamo un brindisi all’amicizia che ci lega da quarant’anni”. “Stefano è una costante della mia vita” ha ribadito la Enardu.



“Non sempre la nostra natura è compatibile con la natura degli altri e in quel caso bisogna essere bravi anche a lasciarsi andare. L’importante è cercare la felicità e la felicità che abbiamo dentro di noi” ha concluso Serena Enardu lasciandosi andare ad un filo di emozione. Sentimenti contrastanti, dunque, ma che vale sempre la pena vivere.