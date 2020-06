Adriana Volpe compie 47 anni, gli auguri del marito (Video)

Ieri Adriana Volpe ha compiuto 47 anni e ha trascorso un compleanno forse un po’ diverso dagli altri. A parte le tragedie familiari portate dal Covid-19 che ha ucciso il suocero pochi mesi fa, la conduttrice sta vivendo lontana dal marito. Mentre c’è chi parla già di crisi tra i due coniugi, arriva una dedica speciale di Roberto Parli alla moglie.

L’uomo si trova lontano dalla moglie e, in generale, dalla famiglia per motivi di lavoro. Il video che ha pubblicato sui social, infatti, è stato registrato al porto di Monaco dove dovrà trattenersi ancora per un po’ di tempo. Ricordiamo che Parli è titolare di un’agenzia che vende e affitta case in Costa Azzurra. Nulla a che vedere, dunque, con il mondo dello spettacolo cui appartiene, invece, Adriana Volpe.

Adriana Volpe, un augurio molto speciale

Ha trascorso un compleanno in famiglia ma le mancava di certo la sua dolce metà. Adriana Volpe ha passato il suo 47esimo compleanno lontana dal marito Roberto che si trova, per impegni lavorativi, in quel di Monaco. Nonostante questo, comunque, la donna ha trascorso una bella giornata, circondata dagli affetti più cari. A dimostrarlo sono gli scatti postati sui social.

A proposito di social, il marito di Adriana Volpe ha utilizzato proprio questo mezzo per inviare una dolcissima videodedica alla moglie. “Ciao Adri, buon compleanno. Happy birthday to you. Ti mando un bacio. Baci, baci, baci, ciao” scrive l’uomo. Un augurio di compleanno che non è passato inosservato e che ha raccolto tantissimi like e commenti. Tra tutti spicca il ringraziamento della diretta interessata che scrive semplicemente “Grazie, lontani ma vicini“.

Lontani ma vicini

Adriana Volpe e il marito stanno vivendo questi giorni, quindi, in lontananza ma non vedono l’ora di potersi ricongiungere. Il lavoro, comunque, è lavoro ed è molto importante per entrambi. Se Roberto Parli, infatti, sta gestendo i suoi affari a Monaco, Adriana Volpe sta preparandosi alla conduzione di un nuovo programma che inizierà a breve su TV8. La conduttrice non sarà da sola in quest’esperienza in quanto verrà affiancata da Alessio Viola.

Un’esperienza molto attesa dalla Volpe che, finalmente, si rimette in gioco nella conduzione di un programma televisivo dopo la lite con Magalli a I Fatti Vostri. Un evento che anche il pubblico da casa sta aspettando ansiosamente. La conduttrice, difatti, ha acquisito molti fans in più dalla sua partecipazione al GF VIP da cui è uscita per problemi familiari.