Simona Ventura, il messaggio speciale alla figlia 14enne (Foto)

Eravamo negli anni Ottanta quando Simona Ventura entrava nelle case degli italiani mediante la televisione. E da allora la donna ha fatto una lunga carriera che l’ha portata ad essere tra le conduttrici italiane più amate. Proprio in queste ore, la Ventura vive un momento di particolare gioia. Caterina, una delle sue figlie, compie 14 anni e la mamma ha pensato di farle una dedica speciale.

Caterina non è figlia naturale di Simona Ventura che l’ha presa in affidamento quando aveva pochissime settimane. Oggi la ragazzina è ufficialmente sua figlia e vive serenamente insieme ai fratelli maggiori che la conduttrice ha avuto con l’ex marito. Ma qual è il messaggio d’amore che è stato dedicato a Caterina per i suoi 14 anni? Vediamolo.

Simona Ventura, una vita ricca d’amore

Simona Ventura l’ha sempre sostenuto. In ogni intervista in cui si toccava la vita privata, l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi ha ribadito più volte di volere una famiglia sana, felice, ricca di valori e con dei bambini. Ed i bambini sono arrivati quando, nel 1998, ha deciso di sposare Stefano Bettarini. La storia d’amore tra i due sembrava una vera e propria favola destinata, però, a finire nel 2008.

Non prima, però, di aver dato alla luce Niccolò (nel 1998) e Giacomo (nel 2000). I due figli di Simona Ventura e Bettarini sono, dunque, degli uomini ormai che hanno fatto sentire da subito integrata in famiglia anche la piccola Caterina. Una bambina che la conduttrice ha adottato nel 2014 ma che aveva in affido da tantissimi anni. Un amore importante che si è consolidato negli anni ed è diventato fortissimo.

La dedica per i 14 anni di Caterina

Le parole che Simona Ventura ha dedicato a Caterina per i suoi 14 anni esplodono letteralmente d’amore. Su Instagram la conduttrice ha scritto “Eccoci qui mia splendida principessa… E sono 14. Sai, ho pensato tanto a questo momento… Un po’ perché sono legata alla canzone di Adriano Celentano ‘Il tempo se ne va’ (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto 14 anni), un po’ perché questo è il tuo tempo e l’età che molti genitori temono”.

Poi ha proseguito “Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme! Buon compleanno. Ti voglio tanto bene, la tua mamma”. Quali parole d’amore più belle da dedicare ad una figlia?