Francesca Cipriani corteggia Ivan Gonzalez? Le prove social (Foto)

Francesca Cipriani è ormai nota al pubblico del piccolo schermo, in particolar modo, dalla sua partecipazione al Grande Fratello. La soubrette pescarese, però, non smette di stupire tutti con la sua simpatia e il suo modo di fare. In ogni intervista che ha fatto non ha mai nascosto di desiderare il grande amore dal momento che sente fortissima la voglia di creare una famiglia.

E proprio a questo proposito, la giovane opinionista di Barbara D’Urso pare aver messo gli occhi su uno degli ex tronisti di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Ivan Gonzalez, reduce, tra l’altro dell’esperienza all’ultimo GF VIP 4. Ma non c’è solo l’amore nelle mire della Cipriani. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Francesca Cipriani, corteggiamento a Ivan

Che Francesca Cipriani possa aver preso di mira Ivan Gonzalez è un dettaglio che non è passato inosservato ai tantissimi fans che seguono il bel modello spagnolo su Instagram. Il ragazzo è solito postare foto e video che lo ritraggono, come ovvio che sia, in tutta la sua fisicità che, pare proprio, aver colpito l’ex soubrette di Enrico Papi.

Qual è il dettaglio che ha fatto pensare una cosa del genere? Ad uno degli ultimi video postati da Gonzalez è arrivato, puntuale come un orologio svizzero, il commento di Francesca Cipriani. La ragazza ha espresso tutto il suo apprezzamento mediante tre faccine con gli occhi a cuoricino? Cosa possono significare se non che il bel modello spagnolo è entrato tra le sue grazie? A pensarlo sono, soprattutto, i fans che hanno ipotizzato futuri scenari di conquista tra i due.

Non solo l’amore

Francesca Cipriani non sta pensando, solo, all’amore. La ragazza, infatti, si è proposta per la prossima edizione del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini, dunque, è stato già avvisato! Il suo prossimo reality potrebbe “avvalersi” di una presenza tutto pepe come quella della Cipriani. Vale la pena ricordare, a proposito di reality, che proprio la giunonica Cipriani, partecipando all’Isola dei Famosi, aveva dimostrato di essere molto più di un fisico esplosivo.

All’interno della casa più spiata di Cinecittà, insieme agli altri VIP che entrerebbero con lei, Francesca Cipriani è convinta di poter offrire un valore aggiunto al reality. Naturalmente la sua è stata un’autocandidatura alla quale, fino a questo momento, non c’è stato un riscontro. D’altra parte, l’edizione 4 si è chiusa da poco più di un mese ed è forse troppo presto per programmare la prossima. Vedremo cosa accadrà!