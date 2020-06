Loredana Lecciso e Al Bano si sposano? L’annuncio a Live Non è la D’Urso: “Ha fatto chiarezza…”

Loredana Lecciso fa una precisazione

Loredana Lecciso ha raggiunto Cologno Monzese per partecipare a Live Non è la D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio. L’ex soubrette salentina ha voluto chiarire una volta e e per tutte il suo rapporto con Al Bano dopo aver trascorso con lui il lungo periodo di lockdown.

Qualche settimana fa, nel corso di un’intervista il Maestro Carrisi ha parlato del suo riavvicinamento con la madre di Jasmine e Bido dopo anni di liti e lontananza. Recatasi nel programma di Barbara D’Urso, l’imprenditrice pugliese ha voluto fare delle precisazioni su alcune dichiarazioni che hanno riportato dei giornali e siti internet.

“Per amore di verità devo dire che Al Bano è una persona schiva e riservata. Siccome ho letto che ha rilasciato la dichiarazione che è riscoppiato l’amore, c’è sempre stato un bel rapporto per tutelare l’amore dei nostri figli”, ha ribadito la sorella gemella di Raffaella. Quest’ultima, inoltre, ha precisato che il compagno non ha fatto tale confessione da un giorno all’altro, ma ha fatto chiarezza con il senso di verità che lo contraddistingue.

L’annuncio a Live Non è la D’Urso

Intervenuta a Live Non è la D’Urso, assistendo anche alla caduta di Cristiano Malgioglio, Loredana Lecciso ha fatto delle precisazioni sul suo rapporto con Al Bano. Anche se non l’ha menzionata, l’ex soubrette si riferiva alle voci di un possibile triangolo amoroso che coinvolgeva anche Romina Power. Per mettere fine a tali indiscrezioni, il Maestro Carrisi ha deciso di dire come stanno veramente le cose.

Ospite da Carmelita, la madre di Brigitta, Jasmine e Bido ha fatto questo annuncio: “A volte la vicenda è stata travisata ed è più limpida di quello che appare. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, momenti di crisi. Io, Al Bano e i miei figli siamo una famiglia”.

Al Bano e Loredana si sposano?

Quindi l’ospitata di Loredana Lecciso a Live Non è D’Urso è stata voluta solo per fare tale precisazione. Nel frattempo sul web gira voce che lei ed Al Bano potrebbero finalmente convolare a nozze.

Di questo argomento non se ne è parlato nel programma domenica dei Barbara D’Urso. In conclusione, l’imprenditrice salentina riferendosi al suo compagno ha detto: “L’ho apprezzato io e tante persone che gli stanno accanto”.