Valerio Pino, la pesante insinuazione su Stefano De Martino: “In Rai solo perché la De Filippi…”

Valerio Pino si confessa con Lorenzo Bosio

Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è tornato a tuonare. Dopo le clamorose dichiarazioni su quello che accadeva nei camerini del talent show che gli è costata l’espulsione, il ragazzo ha rilasciato un’intervista a #TvLO la webtv senza filtri di Lorenzo Bosio. In pratica hanno realizzato una diretta Instagram dove il danzatore si è presentato completamente senza vestiti e nemmeno biancheria intima.

In pratica il professionista si è scagliato contro coloro lo accusano di fare delle dichiarazioni eclatanti solo per aumentare la sua visibilità. In molti lo hanno accusato di essere il ‘Sara Tommasi’ dei gay. Lui ha ribadito che le cose dette in questi ultimi anni sono vere anche se scomode. Poi ha ribadito che nel nostro Paese, soprattutto nel mondo dello spettacolo regna l’ipocrisia.

Le parole sulle modelle argentine e sul GF Vip

Intervistato da Lorenzo Bosio, Valerio Pino ha detto che in Italia molte modelle del Sud America hanno trovato il successo anche se non hanno un talento vero e proprio. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha fatto pure i nomi e cognomi, ovvero Aida Yespica e Belen Rodriguez e non solo.

Il ragazzo non ha usato mezze misure facendo delle affermazioni molto forti e che di sicuro solleveranno un ennesimo polverone mediatico. Poi ha parlato del Grande Fratello Vip e sul fatto che lui non farebbe mai un programma el genere. Rimanere chiusi all’interno di una casa h24 lo farebbe impazzire. Su Alfonso Signorini è stato categorico, ovvero che è un bravo direttore di giornale, meno come conduttore.

Valerio Pino parla di Stefano De Martino

Ma l’intervista di Valerio Pino a #TvLO la webtv senza filtri non è finita qui. Infatti, l’ex danzatore di Amici ha aprlato anche di Stefano De Martino. Ricordando la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, il ragazzo ha detto che gli vengono in mentre tre ballerini e due cantanti, mentre del marito di Belen non vede tutto questo talento. Nonostante tutto si è complimentato con lui perché è stato molto abile ed ha ammesso di essere invidioso di lui.

Poi la pesante insinuazione sul fatto che il padre di Santiago grazie ad una serie di situazioni è riuscito ad avere un posto in Rai come conduttore. Poi grazie al matrimonio con la Rodriguez, secondo Pino, Stefano ha praticamente spiccato il volo sul piccolo schermo. Per lui tale successo non è dovuto alla meritocrazia ma solo perché Queen Mary ha le conoscenze giuste. Arriverà la replica del diretto interessato?