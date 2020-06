Salvo Veneziano, gesto inquietante contro Cristina Plevani: come ha ridotto il suo volto, lei replica (FOTO)

Continua lo scontro tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani. Stavolta, però, il pizzaiolo pare si sia davvero superato. Un po’ di ore fa, ha pubblicato una foto in cui sono raffigurati tutti i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello in formato cartoni.

Il protagonista, però, ha deciso di prendersi gioco del volto di Cristina facendo una cosa che per molti è stata definita esagerata e parecchio inquietante. La reazione del protagonista è stata rapida, così come quella della destinataria delle provocazioni. Vediamo tutti i dettagli.

L’attacco di Salvo Veneziano e la reazione del web

Alcune ore fa, Salvo Veneziano ha sferrato un attacco alquanto meschino contro Cristina Plevani. Il giovane ha postato lo scatto di tutti i suoi ex coinquilini della casa del GF, ma sul volto della sua rivale ha fatto una cosa inaspettata. Il viso della vincitrice della prima edizione, infatti, è stato oscurato. Questo gesto è stato reputato da molti utenti come un comportamento davvero pessimo e di cattivissimo gusto, Per tale ragione, i commenti negativi al di sotto di tale immagine sono stati davvero moltissimi.

Il pizzaiolo, allora, ha pensato bene di giocare d’anticipo bloccando i commenti al di sotto di tale post. Andando sul suo profilo Insatgram, infatti, non è possibile lasciare nessun tipo di intervento. A parte questo gesto, però, l’ex gieffino non si è più espresso sulla questione né scusandosi né facendo un piccolo chiarimento. I fan, allora, hanno subito provveduto ad informare la destinataria di questa bassezza per chiederle un parere. (Continua dopo il post)

La replica di Cristina Plevani

Dopo essere rimasta in silenzio per un po’ di tempo, Cristina Plevani ha scelto di rispondere alle provocazioni di Salvo Veneziano. La donna ha pubblicato sul suo profilo Insatgram una foto che la ritrae in prima persona. Al di sotto del post, poi, si legge una didascalia in cui la protagonista ha ribadito il concetto dello stare bene con se stessi. Quando un individuo è in grado di vivere un rapporto sereno con la propria persona non ha necessità di raccogliere determinate provocazioni.

La sua risposta, breve, ma concisa, è stata molto gradita dai follower che, infatti, si sono complimentati con lei per l’eleganza e la pacatezza del suo intervento. Adesso non ci resta che attendere per capire se Salvo ha intenzione di dare luogo ad una nuova replica.