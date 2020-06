Sammy Hassan ancora legato alla ex moglie? Le parole di una sua ex

Sammy Hassan è tra i corteggiatori di Giovanna Abate. Anzi, per molti potrebbe essere proprio lui ad aver conquistato il cuore della bella mora dagli occhi azzurri. A pochi giorni dalla scelta della ragazza che sceglierà tra Sammy e l’Alchimista (Davide Basolo), proprio Hassan si trova al centro di pettegolezzi non di poco conto che potrebbero influenzare la scelta della Abate.

Una ex gieffina, Lidia Vella, ha confermato di aver avuto una brevissima relazione proprio con Sammy Hassan e che la stessa sarebbe finita per colpa della sua ex moglie. Che ruolo ha, davvero, la donna nella vita del ragazzo? Possibile che la sua presenza vada al di là della condivisione di un figlio? Quali parole ha utilizzato l’ex di Sammy Hassan? Vediamolo.

Sammy Hassan, rapporto “pericoloso”

Quello di Sammy Hassan con l’ex moglie, nonché madre di suo figlio, potrebbe essere un rapporto molto periocoloso che potrebbe portare diversi guai al ragazzo. Ad una manciata di giorni dalla scelta di Giovanna Abate, infatti, il fantasma di un’ex moglie eccessivamente presente nella vita dell’uomo aleggia nella mente della giovane, e non solo. A rafforzare i sospetti ci ha pensato una delle ex di Sammy, Lidia Vella.

L’ex concorrente del GF 14, infatti, ha fatto rivelazioni molto mirate su Instagram parlando del suo rapporto con Sammy Hassan. I due si sono conosciuti da single entrambi ed hanno, quindi, intrecciato una relazione dato che la stessa Vella afferma “mi piaceva tanto”. Dopo poco, qualcosa è andato storto e la relazione è naufragata. E chi ci sarebbe dietro la rottura? Proprio l’ex moglie di Sammy.

Le parole di Lidia Vella

Quali sono le parole con cui Lidia Vella ha parlato della relazione con il giovane Sammy? Vediamone alcuni stralci. “Avevo intrapreso questa relazione che è durata da Natale a Santo Stefano” ha sottolineato la ragazza. Poi ha proseguito “Fino a quando ho avuto la certezza che avesse ancora una situazione pesantuccia, incasinata, con la sua ex. Ex compagna, ex moglie, non lo so: la madre di suo figlio, per intenderci“.

“So che ho ricevuto insulti e cattiverie da parte di lei” ha raccontato la ragazza. Pare che Lidia abbia poi consigliato a Sammy Hassan di risolvere i problemi con la ex moglie prima di intraprendere nuove conoscenze. Cosa penserà Giovanna Abate di tutto cio sentite anche le perplessità sollevate da Deianira Marzano? Sammy, nel frattempo, minaccia di rivolgersi ad un avvocato per difendersi in tribunale.