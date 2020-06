Belen Rodriguez e il rapporto speciale con l’uomo che appare spesso con lei [FOTO]

Belen Rodriguez e il suo caro amico

Dopo i rumors circolati in rete, Belen Rodriguez attraverso una clip su Instagram ha ammesso che il rapporto con Stefano De Maetino ultimamente non è tutto rose e fiori. Al momento non si riesce a capire se i due si siano lasciati ancora una volta oppure se è solo una crisi passeggera. Intanto i due sono sempre più lontani, anche dal punto di vista fisico. Il ballerino si trova a Napoli per registrare le puntate della nuova edizione di Made in Sud.

Mentre la soubrette argentina è rimasta a Milano insieme al figlio Santiago. Ma non è finita qui, la conduttrice di Tu si que vales negli ultimi tempi appare spesso al fianco di Mattia Ferrari. Chi è quest’ultimo? Non è nessun nuovo spasimamente ma solo un caro amico con cui condivide momenti di spensieratezza.

Chi è Mattia Ferrari?

Ma chi è Mattia Ferrari? Il portale Fanpage di recente ha fatto una piccola ricerca su quest’ultimo trovando l’account IG del ragazzo. Il caro amico di Belen Rodriguez è originario della città lagunare (Venezia) è ha 30 anni. Nonostante sia ancora molto giovane Ferrari ha già raggiunto un grande successo nel settore in cui lavora.

Infatti è uno dei nomi più influenti nel mondo della comunicazione e del marketing digitale, in particolare nel settore della moda. Con la modella argentina c’è un bellissimo rapporto d’amicizia, per questo motivo la donna si è confidato con lui in questi giorni difficili in cui si parla di una nuova crisi con Stefano De Martino.

Il rapporto speciale tra Mattia Ferrari e Belen Rodriguez

Nonostante sia un 30enne, Mattia Ferrari può già contare ad una brillante carriera. Infatti negli ultimi tempi l’amico di Belen Rodriguez ha collaborato con grandi brand della moda italiana ma anche internazionale. Tra le firme troviamo quelle di Ermanno Scervino, Versace, Moschino, Chopard, H&M. In più il ragazzo sei anni fa ha fondato e dirige l’agenzia Arnold Creative Communications.

Grazie a questo lavoro il ragazzo ha avuto modo di conoscere le celebrità di casa nostra ma anche degli altri Paesi. Con la modella argentina col tempo è nato un rapporto speciale e addirittura quest’ultima si confida con lui delle sue cose private. In poche parole è una spalla a cui appoggiarsi quando si trova in grande difficoltà. Ecco una foto di Mattia: