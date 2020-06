Morgan periodo di crisi sentimentale e lavorativo “vorrei sco……. ma si è negata”

Morgan un momento nero per il cantante, lo sfogo senza giri di parole

Morgan si è raccontato durante un’intervista all’Huffington post, rendendo partecipi i suoi fan di una crisi sentimentale e lavorativa che lo ha colpito nelle ultime settimane. Per quanto riguarda la crisi sentimentale, la compagna Angelica Schiatti non lo rende felice, almeno non in quest’ultimo periodo. Cosa gli manca? I rapporti sessuali in primis. Da quando è tornata a casa con lui dopo il parto, sembra aver seguito un percorso psichiatrico, è totalmente cambiata, si nega.

Mentre per quanto riguarda la vita lavorativa gli ultimi due anni, 2019/2020 sono stati sicuramente difficili e strani per lui. Il 2020 per esempio è iniziato con la partecipazione al festival di Sanremo che però è finita nel peggiore dei modi. Nessuno dimenticherà mai il siparietto con l’ex amico Bugo. Poi è scoppiata la pandemia e tutto è finito così.

Morgan, ecco come ha vissuto la quarantena

Morgan ha vissuto la quarantena in modo davvero particolare. È diventato padre per la terza volta, dato che il suo pargoletto ha deciso di venire al mondo proprio nel periodo del lockdown. Una bambina bellissima. Adesso è chiuso a Milano nella torre Garibaldi dove sta scontando delle settimane di vera e propria prigionia. Si sta dedicando soltanto al lavoro, travolto da una routine che non lo fa stare bene.

Si sveglia per lavorare al PC, poi cerca di riprodurre musica, ma non riesce. Si sente bloccato, forse complice di tutto anche la situazione lavorativa che sta vivendo di poca collaborazione da parte del suo staff. Si sono tutti messi contro di lui. Quindi per quanto lui possa cercare di sforzarsi ad andare avanti e comportarsi nel migliore dei modi, non riesce perché non sente di essere supportato.

Cosa farà in futuro dell’artista?

Per quanto possa aver deciso di occuparsi soltanto della musica sappiamo che non sta riuscendo a produrre bene o comunque come vorrebbe. Nonostante questo ha un impegno nel mondo artistico e vorrebbe portarlo a termine. Non ha alcun interesse a mantenere rapporti con altri artisti, è totalmente schiavizzato nel mondo della musica che gli ha dato tanto e che vorrebbe continuasse ad essere al centro della sua vita.

Nel frattempo ciò che gli dà la forza di andare avanti è sapere che la sua bambina lo apprezza, apprezza la sua arte, apprezza la sua musica. Quando le canta la ninna nanna si addormenta subito, sembra essere anche parecchio serena. Al momento lei e la sua donna sono le cose più importanti. A dirlo è lo stesso Morgan che si è sempre stancato delle donne con le quali ha avuto qualunque approccio sentimentale o fisico. Dice infatti che decidere di fare un figlio con una donna per lui è una dimostrazione che non avrebbe mai pensato di poter dare a nessuno.