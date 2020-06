Al Bano seriamente preoccupato per il suo futuro “se dovessi vivere con questo non so……”

Al Bano Carrisi la crisi economica e l’ansia del futuro preoccupano il cantante

Al Bano Carrisi, cantante pugliese, durante un’intervista rilasciata a Diva e Donna proprio qualche giorno fa ha parlato della sua situazione economica. A causa del coronavirus e della crisi che tutta l’Italia e tutto il mondo sta affrontando post pandemia, il cantante si è posto delle domande sulla sua situazione economica del momento e di ciò che sarà in futuro. è un po’ ciò che è tutti hanno fatto, ma che forse non in molti si aspettavano succedesse da parte sua.

Dice di essere profondamente preoccupato perché durante il lockdown forzato, le sue attività hanno subito un arresto che ha fatto male all’economia. Sappiamo che il cantante è proprietario in Puglia ed anche in Sicilia di vigneti e non soltanto, che sono stati per qualche tempo abbandonati, questo non ha fatto altro che danneggiare la futura produzione. Qualora le cose dovessero andare male da adesso in poi, il cantante afferma che probabilmente correrebbe il rischio di dover vivere soltanto di pensione e la situazione non sarebbe serena per lui.

Al Bano Carrisi ecco le sue perplessità rispetto all’assegno mensile

Al Bano Carrisi si chiede perché abbia una pensione tanto bassa, il suo assegno ammonta a €1470 al mese. In realtà è aumentato, visto che fino a qualche mese fa si trattava soltanto di €1370. Nonostante questo afferma di avere qualche dubbio in merito, dato che da una vita versa contributi, quindi adesso dovrebbe avere una pensione più o meno d’oro.

Prima ha lavorato come contadino in Puglia, poi come metalmeccanico a Milano.Adesso essendo un’artista è vero che guadagna bene, ma allo stesso tempo paga le tasse e versa contributi come qualunque italiano. Di conseguenza la pensione dovrebbe essere molto più alta cosa che non corrisponde alla realtà.

Le critiche da parte del pubblico non si fermano

Ovviamente tutte queste affermazioni non possono che avere indignato il pubblico che vive con molto meno, affrontando una vita sicuramente più difficoltosa rispetto alla sua. E vero che Al Bano è un uomo che non ha mai smesso di lavorare, è vero che si tratta di una persona molto umile, che vive di poco, semplice, che ama la compagna e come tutti coloro che lavorano in campagna non può che essere di grande bontà.

Però in molti non capiscono il motivo di questa sua presa di posizione. Non ama il lusso ed i pregi, quindi quasi €1500 di pensione, potrebbero essere abbastanza per lui dato che la gente vive con molto meno di lui sin da adesso.